Po wycieku ropy z rurociągu PERN na miejscu pracują inspektorzy WIOŚ i prokurator

W miejscu wycieku ropy naftowej z należącego do PERN rurociągu "Przyjaźń" na odcinku zachodnim w rejonie miejscowości Żurawice (woj. kujawsko-pomorskie) pracują inspektorzy delegatury WIOŚ we Włocławku. Ocenią oni skalę zanieczyszczenia środowiska. Na miejscu jest też prokurator.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Jak powiedziała w środę PAP kierowniczka delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ) we Włocławku Małgorzata Saługa, nadal nie wiadomo, jaka powierzchnia została skażona ani jaka ilość ropy naftowej wydostała się z magistrali.

"Na miejscu są inspektorzy delegatury WIOŚ we Włocławku. Będziemy przede wszystkim oceniać, czy doszło do zanieczyszczenia środowiska i jaka jest jego skala. Wiadomo na pewno, że doszło do skażenia gleby. Natomiast chcemy jeszcze sprawdzić i ewentualnie wykluczyć, czy doszło do skażenia cieków wodnych w okolicy" - wyjaśniła Saługa.

Kierowniczka delegatury WIOŚ we Włocławku zastrzegła, że w pobliżu miejsca wycieku nie ma żadnych większych cieków, natomiast w nocy z wtorku na środę nie było możliwe ustalenie, czy w okolicy znajdują się np. mniejsze zbiorniki wodne.

"Chcemy więc sprawdzić, czy w pobliżu nie ma przypadkiem lokalnych, mniejszych zbiorników bądź cieków wodnych. Jeżeli będzie podejrzenie takiego zanieczyszczenia, zostaną pobrane próby wody do badań" - zaznaczyła Saługa. Dodała, że dopiero po środowych oględzinach będzie można ocenić, jaka jest skala zanieczyszczenia spowodowana wyciekiem ropy naftowej z rurociągu.

Jak podał w środę WIOŚ w Bydgoszczy, któremu podlega delegatura we Włocławku, 12 października o godz. 00.05 dyżurny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku zgłosił tam na telefon dyżurny, że "doszło do rozszczelnienia rurociągu naftowego +Przyjaźń+ należącego do spółki PERN".

"Do awarii doszło pomiędzy miejscowością Żurawice w gminie Boniewo i Łania w gminie Chodecz. W wyniku awarii na powierzchnię działki stanowiącej grunty rolne wydostała się ropa naftowa" - podał w komunikacie WIOŚ w Bydgoszczy.

Jak zaznaczono, w nocy na miejscu zdarzenia czynności prowadzili inspektorzy delegatury WIOŚ we Włocławku, służby PERN, funkcjonariusze straży pożarnej z Włocławka i z Chodcza oraz policji.

"Niezwłocznie po stwierdzeniu spadku ciśnienia, na rurociągu zamknięte zostały zasuwy. Ropa jest odpompowywana z rozlewiska przez służby spółki PERN. Na obecną chwilę nie jest znana przyczyna awarii" - przekazano. Podkreślono przy tym, że w środę "inspektorzy WIOŚ będą kontynuować czynności w terenie celem oceny skutków awarii, w tym zanieczyszczenia środowiska".

Rzecznik Prokuratury Okręgowej we Włocławku prokurator Arkadiusz Arkuszewski zapowiedział w rozmowie z PAP, że w związku ze zdarzeniem zostanie wszczęte śledztwo. "Obecnie na miejscu zdarzenia prowadzone są czynności niecierpiące zwłoki, czyli tak zwane czynności przedśledcze" - wyjaśnił.

"Na miejscu jest prokurator. Po zakończeniu prowadzonej obecnie przez służby akcji i uszczelniania rurociągu, przeprowadzone zostaną czynności procesowe oględzin" - dodał prokurator Arkuszewski.

Jak poinformował w środę PERN, "we wtorek późnym wieczorem systemy automatyki PERN wykryły rozszczelnienie rurociągu +Przyjaźń+ na jednej z dwóch nitek zachodniego odcinka rurociągu - ok. 70 km od Płocka". PERN zastrzegł, że nie są na razie znane przyczyny zdarzenia. Podkreślił jednocześnie, że druga nitka ropociągu "działa bez zmian".

Odcinek zachodni rurociągu "Przyjaźń", gdzie doszło do rozszczelnienia jednej z dwóch nitek, łączy bazę surowcową spółki w Miszewku Strzałkowskim pod Płockiem (woj. mazowieckie) z parkiem zbiornikowym MVL w Schwedt. Według PERN tą częścią magistrali płynie surowiec dla dwóch rafinerii w Niemczech.

PERN po awarii jednej z dwóch nitek rurociągu "Przyjaźń" na odcinku zachodnim w środę rano poinformował, że pozostałe elementy infrastruktury spółki, w tym odcinek pomorski, którym tłoczona jest ropa naftowa przypływająca tankowcami do Polski, a potem także do Niemiec, "działa w trybie standardowym".

Do tej pory wypompowano ok. 400 m sześciennych substancji ropopochodnej; przesył na tej nitce został zablokowany i ciśnienie opada - poinformował w środę rano rzecznik Państwowej Straży Pożarnej bryg. Karol Kierzkowski. Dodał, że akcja prawdopodobne potrwa jeszcze kilkanaście godzin.

Według służb do wycieku doszło w miejscu odległym od zabudowań i szlaków komunikacyjnych - wyciek jest pod ziemią; na powierzchni, w miejscu gdzie znajduje się pole kukurydzy, zlokalizowano rozlewisko. Ropę wypompowuje z niego zakładowa straż pożarna PERN.

Niewielu z nas będzie stać na auto w przyszłości. Czy samochody będą wygodą tylko dla bogatych? Zobacz nasze najnowsze 1x1 na Kanale Gospodarczym

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl