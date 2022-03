Po wzrostowym początku WIG20 kończy sesję bez zmian

Tak jak na większości europejskich rynków, także w Warszawie sesja zaczęła się od wzrostów kursów, ale później kontrolę nad wydarzeniami przejęła podaż i na zamknięciu główne indeksy znalazły się w okolicach poprzednich zamknięć. Zdaniem analityka DM BOŚ Konrada Ryczko, silne czynniki ryzyka związane ze wzrostem gospodarczym, inflacją i poziomem stóp procentowych na świecie wskazują, że ostatnie wzrosty WIG20 wyglądają jedynie na korektę w trendzie spadkowym.

W środę spadek notowań nastąpił po tym, jak w zapowiedziach wizyty prezydenta Joe Bidena w Europie zaczęły się przebijać wątki o wzmocnieniu sankcji na Rosję.

WIG20 sesję w środę rozpoczął na poziomie 2.130 i w pierwszej godzinie sesji zyskiwał na wartości.

Największe straty w WIG20 poniosły akcje Santander BP, przecenione o 3 proc. do 284 zł.

"Początek sesji przyniósł próbę kontynuacji wcześniejszych wzrostów, ale została ona zgaszona w trakcie notowań. Na rynku utrzymuje się duża niepewność i podwyższona zmienność, związane z wojną w Ukrainie i jej ekonomicznymi konsekwencjami. W środę spadek notowań nastąpił po tym, jak w zapowiedziach wizyty prezydenta Joe Bidena w Europie zaczęły się przebijać wątki o wzmocnieniu sankcji na Rosję. To spowodowało mocny wzrost cen ropy naftowej. Rynki akcji są bardzo wyczulone na to, co dzieje się z cenami surowców energetycznych, ze względu na utrzymującą się wysoką inflację na świecie. Kiedy ceny ropy poszły w górę, akcje potaniały, w tym także na GPW" - powiedział PAP Biznes Konrad Ryczko.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl