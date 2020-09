Po znacznym osłabieniu złotego, czas na jego stabilizację

Choć na rynku walutowym w kolejnym tygodniu nadal może występować awersja do ryzyka, to spodziewam się zakończenia osłabiania się złotego i stabilizację EUR/PLN - poinformował analityk Banku Millennium, Mateusz Sutowicz. Zdaniem ekonomisty na rynku długu, w przyszłym tygodniu rentowności 2-latek powinny być w okolicy 0,06 proc., a 10-latki oscylować przy 1,35 proc.

Od poniedziałku złoty osłabił się do euro o ponad 2 proc. Do tego krajowa waluta jest obecnie na poziomach obserwowanych w drugiej połowie maja.

- Po tym co się wydarzyło w tym tygodniu, czyli dużym osłabieniu złotego, w naszej ocenie powinno dojść do jego stabilizacji w najbliższych dniach. W naszej opinii negatywny scenariusz związany z rosnącą awersją do ryzyka został już częściowo zdyskontowany, m.in. dynamiczny wzrost zachorowań związanych z koronawirusem jest już wkalkulowany w bieżącą wycenę złotego. Choć dalsza awersja do ryzyka może się jeszcze utrzymywać w kolejnym tygodniu, to nie uważamy, aby była na tyle silna, żeby miała skutkować przełamaniem istotnej bariery technicznej dla EUR/PLN, czyli poziomu 4,5650 - powiedział Mateusz Sutowicz.

- Liczymy też, że krajowe czynniki polityczne, które w mniejszym stopniu przyczyniały się do osłabienia złotego, teraz będą ustawać - dodał.

Według ekonomisty w kolejnych dniach możemy obserwować dalsze umocnienie się dolara amerykańskiego względem euro.

- Pandemia puka po raz kolejny do Europy. To będzie psuło nastroje w Europie i powinno być widoczne w odczytach PMI dla usług na Starym Kontynencie. W następnym tygodniu dane ze Stanów Zjednoczonych powinny być lepsze od publikacji europejskich odczytów. Dlatego spodziewam się, że dolar pozostanie relatywnie mocny i zakładam oscylowanie EUR/USD w okolicach poziomu 1,16 - ocenił.

Kurs EUR/PLN o godz. 15.35 wynosił 4,5571, a w ciągu dnia wzrósł o ok. 1,7 groszy.

- Krajowy rynek długu od dłuższego czasu jest mało płynny i niewiele się na nim dzieje. Oceniamy, że stabilizacja na SPW będzie kontynuowana zarówno na długim, jak i na krótkim końcu krzywej. Rentowności 2-latek powinny być w okolicy 0,06 proc., a 10-latki oscylować przy 1,35 proc. - powiedział Sutowicz.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 0,659 proc. (-0,5 pb), a niemieckich -0,522 proc. (-1,5 pb).