Poboży: proces zmiany standardu nadawania programów TVP opóźniony ze względów bezpieczeństwa

Opóźnienie do końca 2023 r. procesu zmiany standardu nadawania programów TVP wynika ze względów bezpieczeństwa publicznego i zapewnienia obywatelom dostępu do Regionalnych Systemów Ostrzegania (RSO) - powiedział we wtorek na posiedzeniu komisji cyfryzacji wiceszef MSW Błażej Poboży.

Poboży przekazywał we wtorek sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii informacje o powodach wyłączenia nadawcy publicznego z trwającego procesu zmiany standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T2/HEVC). Jak mówił wiceminister spraw wewnętrznych, wynika to ze względów bezpieczeństwa publicznego.

Przypomniał, że w związku z agresją rosyjską na Ukrainę i prowadzenia przez agresora działań dezinformacyjnych, minister spraw wewnętrznych i administracji zawnioskował do Urzędu Komunikacji Elektronicznej z apelem o opóźnienie do końca 2023 r. procesu zmiany standardu nadawania w przypadku Multipleksu MUX-3, który emituje kanały TVP.

"Jedynie MUX-3, na którym nadaje telewizja publiczna, oferuje dostęp do Regionalnych Systemów Ostrzegania (RSO)" - podkreślił wiceszef MSW.

Jak tłumaczył, wydłużenie okresu zmiany standardu dla Mulipleksu MUX-3 zagwarantuje obywatelom dalszy dostęp do rzetelnej informacji oraz Regionalnego Systemu Ostrzegania poprzez telewizję publiczną, której sygnał obejmuje do 97 proc. obszaru Polski. Podkreślił, że RSO jest skutecznym narzędziem do walki z dezinformacją.

Przewodniczący sejmowej komisji cyfryzacji Grzegorz Napieralski (KO) zwrócił uwagę, że według danych ekspertów rynku medialnego z powodu "uprzywilejowania TVP" przez wydłużenie zmiany standardu telewizji naziemnej prywatni nadawcy mogą stracić od 2,5 mln do 3 mln widzów. Zapytał wiceministra o zakłócenie z tego powodu konkurencyjności na rynku.

Odpowiadając Napieralskiemu, Poboży zaznaczył, że resort spraw wewnętrznych nie analizuje kwestii konkurencyjności na rynku. "Problem analizowaliśmy tylko w aspekcie bezpieczeństwa państwa" - podkreślił.

Zaplanowana na ten rok przez Komisję Europejską zmiana sposobu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej, polegająca na zamianie dotychczasowego systemu DVB-T/MPEG-4 na DVB-T2/HEVC, jest związana z uwolnieniem częstotliwości z zakresu 700 MHz na potrzeby sieci telefonii komórkowej. Nowy standard telewizji naziemnej umożliwi także dostęp do większej liczby bezpłatnych programów telewizyjnych oraz poprawę jakości obrazu i dźwięku.

Przejście na nowy standard nadawania telewizji naziemnej ma być prowadzone w czterech etapach. Pierwszy etap - od 28 marca 2022 r. - dotyczy województw dolnośląskiego i lubuskiego. Drugi etap - od 25 kwietnia 2022 r. - województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Trzeci - od 23 maja 2022 r. - łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego. Czwarty natomiast - od 27 czerwca 2022 r. - województw: lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

Dla części gospodarstw domowych zmiana standardu wiąże się z koniecznością wymiany odbiornika telewizyjnego na nowszy, przystosowany do zmiany standardu model lub doposażenia obecnie użytkowanego odbiornika w dekoder naziemnej telewizji cyfrowej. Z danych Krajowego Instytutu Mediów wynika, że 1,8 mln krajowych gospodarstw nie było przystosowanych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej.

W związku ze zmianą standardu nadawania Sejm w marcu znowelizował ustawę o wsparciu gospodarstw domowych. Ustanowiła ona świadczenie w wysokości do 100 zł dla gospodarstw domowych w trudnej sytuacji materialnej za zakup dekodera i 250 zł dofinansowania do zakupu odbiornika cyfrowego, jaki jest niezbędny do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl