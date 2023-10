Pociągami PKP Intercity podróżowało w tym roku ponad 50 mln pasażerów

Od stycznia do końca września PKP Intercity przewiozło ponad 50 mln pasażerów. To więcej niż w całym 2018 roku, kiedy to z usług przewoźnika skorzystało 46 mln pasażerów - poinformował przewoźnik w niedzielnym komunikacie.

Dodano, że od października PKP Intercity wprowadza do sprzedaży milion biletów w promocyjnych cenach. Na trasie Warszawa-Kraków, czy Warszawa-Gdańsk w pociągach kategorii TLK i IC ceny biletów zaczynają się od 19 zł, a w pociągach Pendolino od 49 zł.

PKP Intercity poinformowało, że promocyjna oferta obejmuje również przejazdy pierwszą klasą.

"Od stycznia do września przewieźliśmy ponad 50 mln pasażerów, a naszym celem na koniec roku jest przekroczenie 60 mln. Chcemy przekonać kolejne osoby, że podróże z narodowym przewoźnikiem są szybkie i komfortowe. Od początku października ponownie udostępniamy ogromną pulę promocyjnych biletów" - powiedział cytowany w komunikacie wiceprezes PKP Intercity Tomasz Gontarz.

PKP Intercity to polski międzyregionalny przewoźnik kolejowy. Zapewnia komunikację pomiędzy dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, łączy mniejsze ośrodki z aglomeracjami, a także umożliwia podróżowanie po Europie.

Przewoźnik oferuje podróże czterema kategoriami pociągów. Twoje Linie Kolejowe (TLK) i InterCity (IC) to połączenia ekonomiczne, zaś Express InterCity (EIC) i obsługiwane pojazdami Pendolino Express InterCity Premium (EIP).

W ramach rozszerzonej strategii inwestycyjnej "PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji" do 2030 r. spółka przeznaczy 27 mld zł na nowoczesny tabor oraz stacje postojowe.