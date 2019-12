Pociągi Kolei Śląskich przejadą w 2020 r. o 10 proc. więcej kilometrów niż w br.

Koleje Śląskie o 10 proc. zwiększą tzw. pracę eksploatacyjną od rozkładu jazdy wprowadzanego 15 grudnia br. - poinformował prezes spółki Aleksander Drzewiecki. W tym roku przewoźnik przejedzie swoimi pociągami łącznie 7,4 mln km, w przyszłym roku będzie to 8,2 mln km.

Jednocześnie w tym roku KŚ spodziewają się przewieźć ok. 19,5 mln pasażerów - wobec 18,2 mln w 2018 r. Jak zaznaczył we wtorek Drzewiecki, wzrost liczby pasażerów obserwowany jest szczególnie w ostatnich miesiącach - w październiku i listopadzie br. wzrost ten liczony wobec tych samych miesięcy 2018 r. miał sięgnąć 25 proc.

Prezes należących do samorządu woj. śląskiego Kolei Śląskich uczestniczył w zorganizowanej we wtorek w Gmachu Sejmu Śląskiego konferencji "Kolej w Woj. Śląskim". Jak zadeklarował, największą satysfakcją spółki są pasażerowie. "Przede wszystkim cieszy nas, że w tym roku osiągniemy wynik prawie 20 mln pasażerów w ciągu roku" - zaznaczył.

Drzewiecki wyjaśnił, że do początku grudnia br. spółka przewiozła już 18,5 mln osób, przy średniomiesięcznym wyniku ok. 1,5 mln. "To wynik bardzo duży; szczególnie ostatnie miesiące: październik, listopad - to wzrost mniej więcej 25 proc. względem zeszłego roku. To jest olbrzymi wzrost liczby pasażerów, bardzo nas to cieszy i dążymy, aby był on coraz większy" - mówił prezes.

Akcentował, że z dalszym rozwojem spółki wiążą się wyzwania taborowe oraz - przede wszystkim - infrastrukturalne. Obecnie KŚ eksploatują 56 nowoczesnych pojazdów, które w zbyt wielu miejscach, aby móc szybciej pokonywać swoje trasy, a przez to w tym samym czasie przewozić komfortowo więcej pasażerów, napotykają wąskie gardła.

"Przekroczenie tej bariery, którą za chwilę przekroczymy, 20 mln pasażerów, robi się niebezpieczne - tutaj potrzebujemy oprócz kwestii taborowych, rozwiązania kwestii infrastrukturalnych: przede wszystkim separacji ruchu kolejowego" - wyjaśniał Drzewiecki przypominając, że tylko w dwóch miejscach w Polsce ruch kolejowy przewyższa wartość 20 mln osób na rok: w Trójmieście i Warszawie.

"Tam jest separacja ruchu kolejowego. Na Śląsku zawsze będziemy mieli problemy z punktualnością, również problemy eksploatacyjne, jeżeli nie będzie tej separacji. Po tych samych torach, również przez całą stację Katowice, główną stację aglomeracji, jadą pociągi towarowe, nie mówiąc o pociągach innych przewoźników, które mają priorytet" - akcentował prezes KŚ.

Jak wyjaśniał, powstają przez to luki w połączeniach regionalnych, niemożliwe jest też wprowadzenie taktu, czyli godzin odjazdów umieszczanych w równych odstępach. Mimo to, zgodnie z jego zapowiedzią, Koleje Śląskie w ramach dostępnych możliwości w nowym rozkładzie jazdy, który zostanie wprowadzony 15 grudnia, zwiększą pracę eksploatacyjną o 10 proc.

"To nie tylko nowe połączenia, ale również dogęszczenie połączeń, obsługa nowych przystanków" - wymieniał Drzewiecki, nawiązując m.in. do wydłużenia linii S8 i uruchomienia bezpośredniej relacji Katowice-Kluczbork (przez co przewoźnik po raz pierwszy w swojej historii wjedzie do woj. opolskiego).

Ponadto, jak wynika z wtorkowej prezentacji prezesa KŚ, w nowym rozkładzie założono zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów spółki, wydłużenie szczytów przewozowych oraz dodatkowe połączenia na liniach m.in. do Cieszyna, Bielska-Białej, Pszczyny, Raciborza, Lublińca, Koszęcina, Tarnowskich Gór, Bytomia, Oświęcimia, Mysłowic, Zawiercia i Łazisk Średnich.

W nowym rozkładzie powróci też połączenie Katowice-Zakopane pod nazwą "Ornak". W sezonie zimowym pociąg ten będzie kursował w terminach 21-24, 26-31 grudnia oraz codziennie od 1 do 26 stycznia, natomiast od 1 do 23 lutego w soboty i niedziele - wyjeżdżając z Katowic wcześniej niż obecnie.

Drzewiecki deklarował we wtorek, że wizją rozwoju spółki jest m.in. tworzenie wspólnej taryfy z innymi organizatorami przewozów publicznych, a także - w kontekście tworzonej strategii do 2025 r. - dalszy rozwój połączeń kolejowych w oparciu o potencjał poszczególnych miast województwa liczącego 4,5 mln mieszkańców.

"Mamy plany na przyszłość, aby nie było to 12 głównych linii kolejowych, ale 15 czy 18" - mówił prezes KŚ, powtarzając argumenty na rzecz zwiększenia przepustowości kluczowych miejsc sieci kolejowej regionu. Jak uściślił, poza separacją ruchu na terenie aglomeracji i zwiększenia przepustowości stacji Katowice, potrzebna jest m.in. budowa drugiego toru na linii do Rybnika.