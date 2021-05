Pociągi Polregio pojadą z Krakowa i Katowic do Energylandii w Zatorze

Przewoźnik kolejowy Polregio od soboty przywróci kursowanie pociągów z Krakowa i Katowic do Zatora (Małopolskie), gdzie mieści się Park Rozrywki Energylandia. Według spółki, połączenia te zostają uruchomione, aby udogodnić podróżnym dojazd do tej atrakcji.

Adam Parzniewski z małopolskiego zakładu Polregio poinformował w czwartek, że pociągi ze stolic Małopolski i Śląska do Zatora będą funkcjonować w ramach połączeń superREGIO, które są uzupełnieniem kolejowej oferty przewozowej w kraju.

"Pociągi superREGIO uruchomiono, by łączyły ważne ośrodki miejskie i turystyczne w Polsce. Najnowszą kategorię pociągów uruchomiono w Małopolsce na linii Kraków - Zator i Katowice - Zator" - wyjaśnił przedstawiciel przewoźnika.

SuperREGIO na trasie Katowice - Zator będzie kursować przez Mysłowice i Oświęcim. Przebycie tej trasy zajmie ok. 1,5 godziny, a za normalny bilet wg oferty "Połączenie w dobrej cenie" trzeba zapłacić 12 zł. Pociąg będzie kursował od 29 maja do 20 czerwca w piątki, soboty i niedziele oraz dodatkowo 3 czerwca i od 25 czerwca do 28 sierpnia codziennie.

Do Zatora będzie można dojechać również bezpośrednio z Krakowa Głównego. Przejechanie całej trasy zajmie ok. godziny. Normalny bilet wg oferty "Połączenie w dobrej cenie" z Krakowa do Zatora będzie kosztował 11,5 zł. Pociąg będzie kursował od 29 maja do 26 czerwca w piątki, soboty i niedziele oraz dodatkowo 3 czerwca i od 27 czerwca do 28 sierpnia codziennie.

Sprzedaż biletów na połączenia superREGIO będzie prowadzona we wszystkich kanałach sprzedaży, w tym poprzez aplikację mobilną i stronę internetową Polregio. W pociągach superREGIO będą obowiązywać wszystkie ulgi ustawowe, a także popularne oferty Polregio: "Ty i raz, dwa, trzy", "REGIO Senior", "Razem w Polskę Standard", "Razem w Polskę Komfort" oraz Taryfa RAZEM dla posiadaczy REGIOkart.

Park Rozrywki Energylandia w Zatorze to największy tego typu kompleks w Polsce. Obiekt wznowił działalność w zeszły piątek w dniu otwarcia, po ograniczeniach związanych z pandemią, kolejnej branży - parków rozrywki.

Park mieści się na przestrzeni 35 hektarów. Oferuje ponad 90 różnego rodzaju atrakcji i urządzeń w pięciu strefach tematycznych, w tym 15 rollercoasterów o różnym stopniu trudności. W 2019 roku Energylandię odwiedziło 1,6 mln osób. W tym roku planowane jest otwarcie kolejnej strefy o tematyce wodnej, obejmującej sześć hektarów.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl