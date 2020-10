Pociągi z Pesy po raz pierwszy dostarczone drogą morską - na Sardynię

Na Sardynię dopłynęły pierwsze pociągi spalinowe ATR220Tr wyprodukowane przez Pesę Bydgoszcz. To pierwszy przypadek, że pojazdy z bydgoskiej fabryki musiały zostać dostarczone drogą morską - poinformował w czwartek szef PR spółki Maciej Grześkowiak.

Spalinowe zespoły trakcyjne ATR220 Tr produkowane dla włoskiej Trenitalia będą eksploatowane na Sardynii. Pierwsze cztery pojazdy dopłynęły na wyspę położoną na Morzu Śródziemnym. Po opuszczeniu fabryki w Bydgoszczy liniami kolejowymi dotarły przez Pizzę do portu Villa San Giovanni w Calabrii, a stamtąd przystosowanym do przewozu pojazdów szynowych promem popłynęły do Golfo Aranci na Sardynii, by na koniec, już po torach, dotrzeć do bazy w Cagliari.

"To wyjątkowa dla nas sytuacja, bowiem po raz pierwszy w historii nasze pojazdy były dostarczane do klienta statkiem. Transport przebiegał bez problemów, wkrótce w podobną podróż na Sardynię wyruszą kolejne pojazdy" - podkreśliła cytowana przez rzecznika kierownik kontraktu Trenitalia w Pesie Natalia Rachubińska.

Dostarczone na wyspę pojazdy rozpoczną regularne kursy z pasażerami na Sardynii w najbliższych tygodniach. W sumie będzie tam eksploatowanych 10 pojazdów bydgoskiego producenta. ATR220 Tr dostarczane na Sardynię to kolejny etap realizacji umowy Pesy z Trenitalią z 2013 roku. Największy włoski przewoźnik kolejowy zamówił 44 spalinowe zespoły trakcyjne, a w zeszłym roku skorzystał z opcji i zwiększył zamówienie o kolejnych 14 pojazdów. Łącznie we Włoszech eksploatowanych jest 89 pojazdów z Pesy, a ostatecznie będzie ich 99. Pojazdy wożą pasażerów między innymi w rejonach Florencji, Pizzy, Padwy, Bergamo czy Bolonii.

Pesa uzyskała do tej pory 23 homologacje zagraniczne i dostarczyła zagranicznym klientom 251 pociągów oraz 171 tramwajów. Pojazdy Pesy wykorzystują przewoźnicy kolejowi w Niemczech, Włoszech, Czechach, na Litwie, Białorusi i Ukrainie, a tramwajami podróżują mieszkańcy Moskwy, Kijowa, Sofii, rumuńskiego Cluj, węgierskiego Szeged i rosyjskiego Kaliningradu. Obecnie spółka, poza umowa z Trenitalią, produkuje elektryczne zespoły trakcyjne dla czeskiego RegioJet i tramwaje dla Jassy w Rumunii.