Pociągi z Pesy rozpoczęły kursowanie w barwach Regio Jet w Czechach

Prywatny czeski przewoźnik kolejowy Regio Jet wraz z wejściem w życie nowego rozkładu jazdy 2022/2023 uruchomił pierwsze połączenia z wykorzystaniem niskopodłogowych pociągów elektrycznych Pesa 654 - poinformowała w poniedziałek Pesa Bydgoszcz.

"Trzy jednostki serii 654 od niedzieli zostały oddane do eksploatacji próbnej z pasażerami. Pociągi zaczęły kursować stopniowo na linii U7 i kursują między Decínem i Usti nad Łabą, inne zaczęły kursować na linii U5 z Usti nad Łabą do Biliny i Mostu. Nowe jednostki będą kursować również w dni powszednie, na razie tylko jedna para pociągów do Zatca i Steti" - wskazał cytowany w komunikacie dyrektor wykonawczy transportu kolejowego Regio Jet Jakub Svoboda.

Dyrektor dodał, że pełna obsługa wszystkich jednostek rozpocznie się pod koniec stycznia 2023 r., kiedy zostaną przeszkoleni wszyscy maszyniści.

"Mamy świadomość, że to historyczny moment nie tylko dla Pesy, ale dla całego polskiego przemysłu kolejowego. Regio Jet 654 to pierwszy w historii wyprodukowany w Polsce i dopuszczony do eksploatacji z pasażerami dwusystemowy, czyli zasilany prądem stałym lub zmiennym, nowoczesny elektryczny zespół trakcyjny" - podkreślił prezes Pesy Krzysztof Zdziarski. Jak dodał, pojazdy z Pesy wożą pasażerów w kilkunastu krajach Europy.

Wyprodukowane w Pesie pociągi to dwuczłonowe elektryczne zespoły trakcyjne z zasilaniem trakcji prądu stałego i przemiennego, dopuszczone do prędkości 160 km/h. Dzięki temu są one również gotowe do przyszłego przejścia z zasilania prądem stałym na prąd przemienny w krajowej sieci kolejowej. Oprócz krajowego systemu sterowania pojazdy wyposażone są również w europejski system sterowania ETCS.

Pociągi są przystosowane do przewozu osób z ograniczoną mobilnością, mają 154 miejsca siedzące i miejsce do przewozu wózków dziecięcych i rowerów, a także klimatyzację i wi-fi.

Pierwszy kontrakt Pesy z Regio Jet został podpisany w 2019 r. i obejmował dostawę siedmiu pojazdów dwuczłonowych. We wrześniu 2022 r. podpisano umowę na dostawę kolejnych siedmiu, tym razem trójczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Współpraca pomiędzy Pesą i czeskim prywatnym przewoźnikiem ma być rozszerzana o kolejne zamówienia.

