Pocovidovy szturm na gabinety lekarzy. Korzysta z tego Neuca

Firma Neuca, działająca na rynku hurtowej sprzedaży leków, odnotowała w pierwszym kwartale 2022 roku 59,7 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej, w porównaniu do 49,9 mln zł przed rokiem. Prognozy analityków zakładały zysk netto w przedziale 51,1-54,2 mln zł.

W pierwszym kwartale 2022 roku przychody ze sprzedaży w segmencie hurtu aptecznego osiągnęły poziom 2,712 mld zł, a dynamika wzrostu w ujęciu rocznym wyniosła 21 proc.

Przychody z obszaru przychodni, badań klinicznych oraz ubezpieczeń wyniosły w pierwszym kwartale br. 107,3 mln zł, czyli były wyższe o 72 proc. niż rok wcześniej.

EBITDA grupy Neuca (wynik przed opodatkowaniem, potrąceniem odsetek i amortyzacją) wyniosła w pierwszym kwartale 2022 roku 105,6 mln zł (83,3 mln zł rok wcześniej), a zysk operacyjny wyniósł 83,2 mln zł (64,7 mln zł rok wcześniej). Analitycy zakładali uśredniony wynik EBITDA na poziomie 91,5 mln zł (przedział 87,4-94 mln zł), a EBIT zgodnie z prognozami miał wynieść 70,3 mln zł (przedział 67,8-71,9 mln zł).

Przychody ze sprzedaży grupy wyniosły w pierwszym kwartale 2022 roku 2,817 mld zł, w stosunku do 2,299 mld zł rok wcześniej. Prognozy znajdowały się w przedziale od 2,698 do 2,752 mld zł.

Zysk brutto na sprzedaży wyniósł 322,3 mln zł, wobec 249,9 mln zł przed rokiem. Rentowność sprzedaży brutto ukształtowała się na poziomie 11,44 proc. i była wyższa w porównaniu do pierwszego kwartału 2021 roku o 0,57 pp.

Rentowność operacyjna wzrosła do 2,95 proc., z 2,81 proc. w porównywalnym okresie, a rentowność EBITDA do 3,75 proc., z 3,62 proc.

Rynek apteczny

Podstawowym obszarem działalności Neuki jest hurtowa sprzedaż produktów farmaceutycznych do aptek. W pierwszym kwartale 2022 roku przychody ze sprzedaży w segmencie hurtu aptecznego osiągnęły poziom 2,712 mld zł, a dynamika wzrostu w ujęciu rocznym wyniosła 21 proc. Segment ten wygenerował zysk z działalności operacyjnej w wysokości 53,4 mln zł (+38 proc. rdr) i odpowiadał za 64 proc. całego zysku operacyjnego grupy.

Neuca podała w raporcie, że rynek hurtu aptecznego wzrósł w pierwszym kwartale 2022 roku o ponad 22 proc., w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

- Według raportu PEX PharmaSequence, w pierwszej połowie marca 2022 roku wartość sprzedaży w aptekach w Polsce zwiększyła się miesiąc do miesiąca o 7,7 proc. W ujęciu rok do roku dynamika ta jest ponad trzy razy wyższa i przekracza 24 proc. Sprzedaż w aptekach rosła już od początku pierwszego kwartału w wyniku pocovidowego powrotu pacjentów do lekarzy i leczenia - komentuje w liście do akcjonariuszy prezes Piotr Sucharski.

- Możemy oczekiwać dalszego wzrostu sprzedaży w obszarze leków na receptę, gdy uchodźcy, głównie kobiety z dziećmi i osoby starsze, zaczną korzystać z polskiej służby zdrowia - dodaje.

Udział w rynku

Udziały rynkowe grupy Neuca w okresie styczeń-marzec wyniosły 31,1 proc. W obszarze aptek niezależnych udział kształtował się na poziomie 38,1 proc. Na koniec pierwszego kwartału 2022 roku w programach partnerskich Partner+, Partner i IPRA uczestniczyło ponad 3 500 aptek, czyli więcej niż przed rokiem o 18 proc.

Przychody ze sprzedaży produktów farmaceutycznych pod własną marką zrealizowane przez segment hurtu aptecznego osiągnęły w pierwszym kwartale 2022 roku poziom 73,9 mln zł, co stanowi wzrost o 74 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Segment produkcji farmaceutyków wygenerował w tym okresie 19,3 mln zł zysku operacyjnego (+36 proc. rdr) i odpowiadał za 23 proc. łącznego zysku operacyjnego grupy.

Przychody z biznesów związanych z usługami dla pacjentów, czyli z obszaru przychodni, badań klinicznych oraz ubezpieczeń wyniosły w pierwszym kwartale br. 107,3 mln zł, czyli były wyższe o 72 proc. niż rok wcześniej. Zysk operacyjny tego segmentu wyniósł 10,4 mln zł, wobec 11,8 mln zł przed rokiem.

