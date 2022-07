Pocovidowe środki zasilą inwestycje. To sposób na brak wypłat z Unii

Wciąż nie wiadomo, czy i kiedy Polska otrzyma fundusze z Krajowego Planu Odbudowy. Jednak rząd postanowił nie czekać na środki z Unii i uruchomić przy pomocy Polskiego Funduszu Rozwoju prefinansowanie inwestycji realizowanych w ramach KPO. - Dzisiaj jesteśmy w przededniu zawarcia umowy na realizację KPO a nie na nierealizowanie programu, dlatego zakładamy scenariusz pozytywny - mówi WNP.PL Bartłomiej Pawlak, wiceprezes PFR.

Polski Fundusz Rozwoju ma pomóc rządowi ruszyć z inwestycjami z Krajowego Planu Odbudowy jeszcze przed otrzymaniem wypłat środków od Komisji Europejskiej.

PFR przeznaczy na inwestycje pieniądze pochodzące nieumorzonych części subwencji z Tarczy Finansowej, czyli instrumentu wspierającego przedsiębiorstwa w czasie covidowych lockdownów.

Obecnie jesteśmy już na finiszu i mogę powiedzieć, że umowę dotyczącą KPO podpiszemy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej w perspektywie najbliższych dni - zapewnia Bartłomiej Pawlak.

Rząd przyjął projekty uchwał dot. tarcz finansowych PFR. Zmiany zmierzają do zapewnienia przez PFR finansowania przejściowego inwestycji w ramach Krajowego Planu Odbudowy. O jakiego rzędu środkach mówimy?

- Zgodnie z dostępnymi informacjami zakontraktowana z Unii Europejskiej wartość programu KPO w części bezzwrotnej wynosi 107 mld zł. Zakładamy, że te środki będą spływać sukcesywnie i pierwsze pojawią się zapewne jeszcze w tym roku.

Póki co jednak, dokładne terminy nie są znane, dlatego - żeby przyspieszyć proces realizacji projektów - powierzono nam w całym programie KPO określone zadania. Z jednej strony, jako PFR, w całym procesie odpowiadamy za usługi finansowe, czyli przekazywanie środków na właściwe konta beneficjentów, z drugiej strony wykonujemy zadania zapewnienia płynności Planu.

Czytaj również: Będą zmiany w tarczach PFR

Zgodnie z prognozami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), kwota potrzebna obecnie do prefinansowania inwestycji to ok. 4,5 mld zł. Takimi środkami pochodzącymi ze spłat nieumorzonych części subwencji z Tarczy Finansowej PFR dysponujemy i będziemy mogli je przekazać na konta odbiorców wsparcia KPO jak tylko zostaną podpisane stosowne umowy.

Kiedy to nastąpi? Kiedy PFR uruchomi to przejściowe finansowanie?

- To są dosyć skomplikowane procesy, bo z naszej perspektywy trzeba było dokonać zmian w ustawie o systemie instytucji rozwoju, trzeba było również aneksować tzw. programy tarczowe w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, do zmian tych programów konieczne były z kolei uchwały Rady Ministrów. Cały ten proces, łącznie ze zmianą otoczenia regulacyjnego, to 4-5 miesięcy intensywnej pracy kilkudziesięciu osób tylko po stronie Grupy PFR.

Obecnie jesteśmy już na finiszu i mogę powiedzieć, że umowę dotyczącą KPO podpiszemy z MFiPR w perspektywie najbliższych dni. Natomiast, żeby dokonać pierwszej wypłaty, niezbędna od naszej strony formalnej będzie jeszcze umowa z instytucją odpowiedzialną za realizację inwestycji, która powinna mieć też umowę z ostatecznym odbiorcą wsparcia. Obecnie właśnie nad tym pracujemy. Mam nadzieję, że to wszystko zostanie zrealizowane w ciągu najbliższych kilku-kilkunastu dni.

Jednak żeby mówić o wypłatach, konieczne jest także uruchomienie systemu informatycznego, który umożliwi obsługę całego procesu. Przygotował go dla nas PFR Operacje w kooperacji z Operatorem Chmury Krajowej, po drugiej stronie partnerem będzie Bank Pekao SA obsługujący rachunki dedykowane KPO. Jest obecnie w fazie testów, ale mogę powiedzieć, że w ciągu najbliższych tygodni cały system będzie gotowy do pełnej obsługi beneficjentów.

Czyli środki popłyną jeszcze w lipcu…

- Tak, z naszej strony będziemy gotowi na przekazywanie środków jeszcze w lipcu. Należy jednak pamiętać, że w przeciwieństwie do tarcz antykryzysowych, realizowanych w trakcie pandemii, gdy po naszej stronie był pełen łańcuch wartości od kreowania samych produktów, po bezpośredni kontakt z beneficjentami i wypłatę środków, w przypadku KPO jesteśmy tylko elementem większego procesu.

Tu największa rola przypada instytucjom odpowiedzialnym za realizację inwestycji, czyli głównie ministerstwom i to po stronie administracji leży określanie warunków, beneficjentów i wszelkich merytorycznych zasad programu. My jesteśmy jedynie odpowiedzialni za dostarczanie środków, zapewnienie temu programowi płynności i operacyjne realizowanie zleceń płatności.

Czyli to, jakie inwestycje mogą w pierwszej kolejności liczyć na środki w ramach KPO, również leży w gestii ministerstw?

- Tak, to merytoryczna strona realizacji Planu jest po stronie administracji, więc to jest pytanie do ministerstw.

Nowych obligacji PFR na razie nie będzie

Ale z pewnością pytaniem do PFR jest, co stanie się w sytuacji, gdy środki z Unii na realizację inwestycji w ramach KPO nie trafią finalnie do Polski, gdyż wciąż nie możemy takiego scenariusza wykluczać…

- Jeszcze raz podkreślę, PFR nie jest ośrodkiem decyzyjnym, tylko wykonawczym. Dzisiaj jesteśmy w przededniu zawarcia umowy na realizację KPO, a nie na nierealizowanie tego programu, dlatego zakładamy scenariusz pozytywny.

Zobacz także: Wypłata środków z KPO wcale nie taka pewna. Słowa Jourovej wywołały burzę

W swoich zadaniach mamy prefinansowanie projektów ze środków, które pochodzą z nieumorzonej części subwencji Tarczy 1.0. W tej chwili mamy wystarczającą ilość tych środków, żeby zapewnić prefinansowanie na oczekiwanym przez MFiPR poziomie. Mamy także możliwość nowych emisji obligacji, żeby pozyskać dodatkowe finansowanie. Natomiast Jest to możliwość po wyczerpaniu środków, które wracają do PFR w ramach rozliczeń Tarcz Antykryzysowych.

Czyli obecnie żadne emisje nie są planowane?

- Istotnie, nie ma takich planów.

Rząd przyjął także niedawno podstawy prawne do wdrożenia w Polsce "tarczy dla pogranicza", którą również obsługiwać będzie PFR. Zgodę na jej uruchomienie musi wyrazić jeszcze Komisja Europejska. Kiedy można spodziewać się uruchomienia tej pomocy?

- W tzw. tarczy dla pogranicza pełnimy podobną funkcję jak w przypadku KPO. Dla nas od strony organizacyjnej i zmian regulacyjnych jest to program tożsamy z programem KPO. W jego przypadku również były potrzebne zmiany ustawowe, uchwała Rady Ministrów i zmiana programów tarczowych.

Zarówno w jednym, jak i w drugim programie zakładamy też, że środki do ich realizacji pochodzić będą ze zwrotów subwencji z tarcz antykryzysowych, które realizowaliśmy w czasie pandemii. Pozyskiwaliśmy je na znacznie korzystniejszych warunkach, niż byłoby to dziś możliwe. Dlatego szukając, wspólnie z administracją rządową, sposobów zapewnienia płynności programowi KPO, ale także chcąc zrealizować program tarczy dla pogranicza, zaproponowaliśmy takie rozwiązanie. W pierwszej kolejności sięgniemy po środki, którymi już dysponujemy, zamiast dokonywać od razu emisji nowych obligacji.

Należy jednak pamiętać, że program tarczy dla pogranicza jest nieporównywalnie skromniejszy, jeśli chodzi o zasięg i wolumeny kwot, które się w nim pojawią, w stosunku do KPO. Mówimy o bardzo niewielu podmiotach, które działają w przygranicznym pasie. Są to głównie hotele, pensjonaty, ale też gospodarstwa agroturystyczne. Program będzie realizowany za pośrednictwem dwóch ośrodków wojewódzkich, na terenie których te podmioty się znajdują.

Jako PFR jesteśmy gotowi do wypłacania środków w ramach tarczy dla pogranicza. Trwają jednak ustalenia z Komisją Europejską i domykanie umów. Jak wspomniałem mimo ograniczonego zasięgu, Program jest bardzo skomplikowany. Z drugiej strony mamy świadomość, że przedsiębiorcy czekają i ten czas oczekiwań powinien być jak najkrótszy.

Po przeprowadzeniu takich wielkich programów, jak Tarcza 1.0, potem 2.0, teraz KPO, przeprowadzenie kolejnego nie jest już chyba wyzwaniem dla PFR.

- I tak i nie, bo każdy z tych programów różni się od siebie. Każdy wymaga mozolnego przygotowania nie tylko merytorycznego i technicznego, tak jak w przypadku KPO jest to wspomniany już system informatyczny oparty o rozwiązania chmurowe, ale także wymaga bardzo szybko i sprawnie funkcjonującej machiny administracyjnej, która pozwoli na przeforsowanie pewnych zmian w otoczeniu regulacyjnym.

Znamy już odpowiednie ścieżki, jak należy się poruszać, ale za każdym razem jest to duże wyzwanie. Przykładowo nad KPO pracujemy od początku roku. Na pewno zyskaliśmy doświadczenie i mamy duże zdolności mobilizacyjne. Nad KPO i tarczą dla pogranicza pracujemy równolegle, a w samym PFR czynny udział bierze osiem departamentów oraz dwie spółki zależne. Trzeba przyznać, że mamy bardzo profesjonalny zespół. Każdy wie, co ma robić i jaki jest cel nadrzędny a nie tzw. partykularny interes. Od kilku lat przechodzimy intensywny kurs „operacji specjalnych”.

Przy tym należy pamiętać, że równolegle nadal prowadzimy naszą podstawową działalność inwestycyjną. Nie zapominamy o takich programach, jak fundusz inwestycji samorządowych czy wsparcie transformacji energetycznej.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl