Początek hossy czy tylko hossa frajerów?

Miniony tydzień był bardzo udany dla giełdowych inwestorów. Główne indeksy wzrosły po kilka procent: WIG urósł o 7,0 proc. a indeks WIG 20 urósł o 6,96 proc. Wielu analityków spodziewa się w kolejnych tygodniach dalszych wzrostów, inni zalecają jednak ostrożność.

Studzenie optymizmu

Wśród inwestorów starszych stażem można spotkać sceptyczne opinie, co do obecnej sytuacji na giełdach i surowe oceny inwestycyjnego ożywienia wśród Polaków. Padło nawet stwierdzenie, że to, co się teraz dzieje, to hossa frajerów.- Wydaje się, że nie możemy tak mówić, to krzywdzące stwierdzenie. Widać, że jest wiele argumentów przemawiających za wzrostami na giełdzie. Oczywiście, to nie jest tak, że wszystko będzie rosło i wszystkie akcje będą przynosiły zyski. Niektóre sektory, jak sektor finansowy, hossa może ominąć, ponieważ środowisko makroekonomiczne mu nie sprzyja. Jednak niektóre sektory mają szansę na trwalszą hossę – dodaje Paweł Biedrzycki.W jego ocenie obecna sytuacja może być początkiem dłuższego trendu wzrostowego na giełdach.- Sektor bankowy ma za sobą bardzo silną sesję. Od początku tygodnia indeks sektora zyskał nieco ponad 10 proc., co świadczy o powrocie inwestorów zagranicznych. Do łask inwestorów wracają spółki value i cykliczne, co odbywa się kosztem spółek technologicznych. Piątkowe dane z rynku pracy w USA wskazują na szybszą poprawę sytuacji niż się spodziewano. Wydaje się, że inwestorzy całkowicie odrzucili w niepamięć lockdown i obawy o ekonomiczne skutki obostrzeń. Zobaczymy, jak długo ten sentyment się utrzyma - powiedział PAP Biznes analityk BM BNP Paribas, Szymon Nowak.Jak dodał, dobrze radzi sobie także sektor paliwowy. Cena ropy WTI wzrosła do 40 dolarów, co świadczy o tym, że popyt się odbudowuje. Sektorowi pomaga OPEC, nadal ograniczając produkcję.