Początek tygodnia warszawski parkiet zaczyna na minusie

Po ubiegłotygodniowych wahaniach kursów, początek nowego tygodnia, nie rozpoczął się szczęśliwie dla GPW. W poniedziałek na parkiecie dominował czerwony kolor - WIG20 spadł o ponad 5,5 proc. W poniedziałek traciła na wartości również polska waluta.

WIG20 na zamknięciu sesji spadł o 5,57 proc. do 1405,45 pkt. Wszystkie spółki zgrupowane w tym indekcie również starciły na wartości. Najwięcej, bo 11,9 proc., spadły notowania akcji banku Snatender, mBank zniżkował 9,4 proc. Wysokie ponad 8-procentowe straty odnotowały też akcje CCC, JSW i Orange. Najmniej (0,04 proc.) stracił producent gier CD Projekt.

WIG zamknął się na minusie 4,66 proc. (39234,16); WIG30 spadł o 5,34 proc. do 1625,44 punktów; mWIG40 o 3,13 proc. do 2785,72 punktów; WIGdiv o 3,71 proc. do 702,92 punktów.

Poniedziałkowa sesja nie była też łaskawa dla złotego, który nadal osłabiał się wobec głównych walut. Najwięcej, bo 2,05 proc. złoty tracił do euro. Za europejską walutę ok. godz. 17.25 trzeba było zapłacić 4,6 zł; za franka 4,36 zł(wzrost o 1,98 proc.); dolara - 4,28 zł (wzrost o 1,24 proc.); funta 4,92 zł (wzorst o 0,07 proc.).