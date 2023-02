Poczta Polska: 22 tys. listonoszy dostarcza dziennie ponad 4 mln przesyłek

Poczta Polska zatrudnia około 22 tys. listonoszy, którzy każdego dnia doręczają ponad 4 mln przesyłek – poinformowała spółka z okazji przypadającego 16 lutego Międzynarodowego Dnia Listonosza i Doręczyciela.

Spółka wyjaśniła, że każdego dnia listonosze Poczty Polskiej doręczają ponad 4 mln przesyłek, pokonując łącznie - samochodami, na rowerach i pieszo - prawie 1 mln km.

Według operatora, listonosz to szczególny zawód, który wymaga nie tylko sprawności fizycznej i dobrej orientacji w terenie, ale przede wszystkim skrupulatności i odpowiedzialności. "Listy lub inne doręczane przez listonoszy przesyłki czy przekazy pieniężne, muszą trafić do odpowiedniej osoby, pod wskazany adres i zgodnie z przewidzianą dla nich procedurą" - podkreślono.

"Jedne wrzucane są do skrzynek, inne muszą być doręczone do rąk własnych. Odbiór niektórych należy poświadczyć podpisem, inne może odebrać tylko nadawca lub upoważniona przez niego w odpowiedni sposób osoba. Czasem są to miłe i wyczekiwane przesyłki, innym razem niechętnie odbierane rachunki. Listonosze jednak zawsze muszą wykonać swoje zadanie" - dodano.

Poczta Polska zatrudnia blisko 80 tys. pracowników, a jej sieć obejmuje 7,6 tys. placówek, filii i agencji pocztowych w całej Polsce.

