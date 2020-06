Poczta Polska: 30-proc. wzrost przesyłek z Chin

Pomimo trwającej pandemii, od początku roku do końca maja br. Poczta Polska odnotowała 30-proc. wzrost liczby przesyłek trafiających do Polski z krajów Dalekiego Wschodu w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym - podała w środę spółka.

"Pomimo trwającej pandemii Spółka odnotowała pokaźny wzrost liczby przesyłek trafiających do Polski z krajów dalekiego wschodu. Efektywna współpraca z partnerami biznesowymi z Azji przynosi Poczcie wymierne korzyści. Odnotowano wzrost przesyłek z tego kierunku na poziomie 30 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym" - poinformowała spółka w komunikacie.

Dyrektor Biura Współpracy i Handlu Międzynarodowego w Poczcie Polskiej Krzysztof Górski zwrócił uwagę, że pandemia koronawirusa zmieniła wiele w handlu międzynarodowym. "Mimo niecodziennej sytuacji i wielu utrudnień Poczta Polska odnotowuje znaczący wzrost ilości paczek przybywających do Europy z Państwa Środka. Polacy nie stracili zainteresowania zakupami z tej części świata" - wskazał, cytowany w komunikacie spółki.

Spółka dodała, że mimo trudności w organizowaniu transportu międzynarodowego, jej strategiczni partnerzy, w tym AliExpress, "dokładają wszelkich starań, aby przesyłki mogły skutecznie i sprawnie dotrzeć do naszej sieci i finalnego odbiorcy".

"Obecną dobrą sytuację platformy na polskim rynku zawdzięczamy m.in. stabilnej współpracy z Pocztą Polską podczas pandemii, która pomogła utrzymać silny wzrost transgranicznego handlu elektronicznego w tym okresie" - powiedział, cytowany w komunikacie, Gary Topp, Senior Operation Manager w AliExpress.

Listy stanowią obecnie główne źródło przychodów Poczty Polskiej. Wobec spadku tradycyjnej korespondencji, Poczta Polska rozwija usługi na rosnących rynkach, do których należy międzynarodowy rynek e-commerce. Podkreślono, że zgodnie ze strategią spółki, obsługa międzynarodowego rynku paczkowego jest jednym z głównych filarów rozwoju. "Celem Poczty Polskiej jest koordynacja wymiany handlowej między Azją a Unią Europejską" - zaznaczyła firma.

Poczta Polska, zatrudniająca ponad 80 tys. pracowników, ma sieć ponad 7500 placówek, filii i agencji pocztowych.