Poczta Polska: 500 zł dodatku dla pracowników przed świętami Bożego Narodzenia

Do pracowników Poczty Polskiej trafią dodatkowe pieniądze w wysokości 500 zł brutto; mają one zostać wypłacone przed świętami Bożego Narodzenia - poinformowała w piątek spółka.

Jak przekazała Poczta Polska w piątkowej informacji, wypłata dodatkowych środków to forma podziękowania pocztowcom za wzmożoną pracę w okresie przedświątecznym, w czasie którego tygodniowo może być obsługiwanych nawet 60 proc. więcej paczek niż w innych okresach roku. Zwrócono uwagę, że kurierzy spółki doręczają przesyłki Pocztex nawet w soboty i w niedziele.

Zarząd Poczty Polskiej zadecydował, że wypłaci dodatkowe pieniądze w wysokości 500 zł brutto "jeszcze w tym roku, przed świętami Bożego Narodzenia, w podziękowaniu za wzmożoną pracę w najbardziej intensywnym w ciągu roku okresie". Jak stwierdzono, w czasie tzw. piku przedświątecznego nadawane są większe niż zazwyczaj ilości paczek; klienci zamawiają też w e-sklepach gwiazdkowe prezenty.

Jak wyjaśniła rzeczniczka prasowa Poczty Polskiej Justyna Siwek, zakładano, że pracownicy otrzymają dodatek ze środków, które spółka pozyska z tarczy antycovidowej. "Jednak zarząd podjął decyzję, aby jeszcze przed świętami nagrodzić pracowników. Zarządzający spółką mają nadzieję, że dodatkowa motywacja finansowa przełoży się na to, że tegoroczny szczyt paczkowy będzie udany, zarówno dla Poczty Polskiej, jak też przede wszystkim dla naszych klientów" - stwierdziła. Przyznała, że okres przedświąteczny to czas wytężonej pracy dla pocztowców.

Wyjaśniono, że pracodawca zawarł z Organizacją Międzyzakładową NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej aneks do porozumienia z 12 października br., który znosi dotychczasowy warunek wypłaty, jakim było pozyskanie środków z tarczy antycovidowej.

Przypomniano, że w wyniku wypracowanego porozumienia w przyszłym roku dwuetapowo wzrosną wynagrodzenia zasadnicze pracowników Poczty Polskiej. Od 1 stycznia 2022 r. pensje zasadnicze mają zwiększyć się o 250 zł brutto, "co realnie przełoży się na wzrost wynagrodzeń średnio o 338 zł brutto w przeliczeniu na pełen etat". Z kolei od 1 lipca zapowiedziano wzrost wynagrodzeń zasadniczych o kolejne 50 zł brutto do 300 zł brutto, co przełoży się na podwyżkę wynagrodzeń "średnio o 405 zł brutto w przeliczeniu na pełen etat".

"Podwyżki, pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej spółki, otrzymają wszyscy pracownicy spółki objęci Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy" - zapewniono. Stwierdzono, że w efekcie pocztowcy zarobią w 2022 r. średnio o 4,5 tys. zł więcej niż w 2021 r.

