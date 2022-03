Poczta Polska: bezpłatne karty SIM i darmowe pakiety sieci Plus dla obywateli Ukrainy

Poczta Polska udostępnia obywatelom ukraińskim bezpłatne karty SIM i darmowe pakiety sieci Plus - poinformowała w poniedziałek spółka. Dodano, że pracownicy narodowego operatora pocztowego zarejestrują starter w placówce, aby był on aktywny.

Z komunikatu narodowego operatora pocztowego wynika, że w placówkach będzie można aktywować startery sieci Plus z bezpłatnym pakietem rozmów, które firma udostępniła uchodźcom z Ukrainy.

"Startery są wydawane w naszych placówkach na podstawie paszportów lub kart pobytu. Pocztowcy zarejestrują także naszym gościom z Ukrainy nowe numery na dane z tych dokumentów, co znacznie ułatwi i usprawni cały proces" - powiedział, cytowany w informacji, rzecznik prasowy Poczty Polskiej Daniel Witowski. Dodał też, że w placówkach pocztowych zawisły już plakaty informujące o akcji zarówno w języku polskim, jak i ukraińskim.

Napisano, że Plus udostępnił Poczcie ponad 10 tysięcy starterów z pakietem darmowych połączeń telefonicznych i Internet. Można je odebrać w placówkach pocztowych w województwach podkarpackim, lubelskim, małopolskim, świętokrzyskim i mazowieckim, w tym we wszystkich urzędach i filiach w Warszawie. Darmowe startery na kartę zostały skonfigurowane tak, aby móc od razu korzystać z pakietu. Pakiet Plusa obejmuje 500 darmowych minut (wymiennych na SMS-y) na połączenia do sieci komórkowych Kyivstar, Lifecell i Vodafone na Ukrainie oraz darmowy pakiet internetowy 10 GB.

Przypomniano, że Poczta Polska zaangażowała się w szereg działań pomocy Ukrainie, także na rzecz ofiar wojny w Ukrainie i uchodźców, np. nie pobiera opłaty za realizacje przekazu pieniężnego do Ukrainy, realizuje pilne dostawy zaopatrzenia dla uchodźców, zaoferowała transport osób, logistykę towarów, ponad 200 miejsc noclegowych oraz możliwość zatrudnienia osób uciekających.

Od 1 marca spółka bezterminowo zawiesiła również wykonywanie wszystkich rodzajów przekazów pieniężnych do Rosji.

Poczta Polska jest największą firmą infrastrukturalną w Polsce, posiadającą sieć obejmującą 7,6 tys. placówek pocztowych i zatrudniającą 70 tys. osób, w tym także narodowości ukraińskiej.

Agresja na Ukrainę trwa 19 dzień - od 24 lutego. Polską granicę do tej pory przekroczyło 1 mln 758 tys. uchodźców z tego kraju.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl