Poczta Polska: blisko 300 tys. wniosków o dofinansowanie kupna odbiornika cyfrowego

Blisko 300 tysięcy osób złożyło w placówkach Poczty Polskiej wnioski o dofinansowanie zakupu odbiornika cyfrowego w związku ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej - przekazał w czwartek operator. Poczta dodała, że sprzedała też ponad 27 tys. dekoderów.

Poczta poinformowała w komunikacie, że blisko 300 tysięcy osób odwiedziło jej placówki w celu uzyskania bonu na dofinansowanie zakupu odbiornika cyfrowego pozwalającego odbierać nowy standard telewizji naziemnej. W punktach pocztowych kupiono też ponad 27 tys. dekoderów.

Operator przypomniał, że spółka uruchomiła obsługę wniosków 21 marca, w związku ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. Dofinansowanie do zakupu odbiorników cyfrowych uzależnione jest od rodzaju odbiornika i wynosi 250 zł w przypadku telewizora i 100 zł w przypadku dekodera. Zakup odbiorników jest możliwy już w ponad 2,6 tys. punktów sprzedaży zlokalizowanych w całej Polsce.

Dodano, że zawnioskowanie o świadczenie na zakup odbiornika cyfrowego możliwe jest albo przez internet za pośrednictwem strony (https://www.gov.pl/web/dvbt2), albo w placówkach Poczty Polskiej.

"Placówki pocztowe to pierwszy wybór Polaków, którzy pragną uzyskać dofinansowanie do zakupu odbiornika cyfrowego. Wielu klientów pytało naszych pracowników o możliwość zakupu dekodera na miejscu. Wyszliśmy naprzeciw tym oczekiwaniom i wprowadziliśmy takie urządzenie do oferty. Dzięki temu rozwiązaniu klienci mogą od ręki załatwić całą sprawę - uzyskać bon i zakupić dekoder, bez konieczności odwiedzania innych sklepów" - wskazał rzecznik Poczty Daniel Witowski.

W Polsce przejście ze standardu DVB-T na DVB-T2/HEVC odbywa się regionalnie, w czterech etapach. Pierwsze przełączenia rozpoczęły się 28 marca br. w województwach dolnośląskim i lubuskim. Ostatnie przełączenie nastąpi 27 czerwca br. w północno-wschodniej część kraju i obejmie województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie i lubelskie.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl