Poczta Polska: do 30 kwietnia 2021 r. przekazy pieniężne nadawane na Ukrainę za 10 zł

Do 30 kwietnia 2021 r. przekazy pieniężne nadawane na Ukrainę realizowane są w promocyjnej cenie 10 zł niezależnie od wartości przesyłanych środków - poinformowała Poczta Polska w piątek. Spółka dodała, że przekazy pieniężny realizuje do i z 160 krajów.

Poczta Polska wskazała, że zagraniczny Przekaz Pieniężny RIA to usługa polegająca na przesłaniu kwoty pieniężnej w obrocie zagranicznym. W ramach tej usługi można zarówno nadawać, jak i wypłacać środki pieniężne, do i z 160 krajów z całego świata. Maksymalna wartość przekazu pieniężnego za pośrednictwem spółki to 25 tys. zł. Poczta Polska realizuje tę usługę jako agent operatora transferów pieniężnych RIA Payment Institution.

Przekazane za granicę pieniądze mogą być wypłacane w euro, w dolarach amerykańskich albo w walucie obowiązującej w kraju wypłaty zgodnie z wyborem nadawcy przekazu. Wypłata przekazów pieniężnych RIA w placówkach Poczty Polskiej jest dokonywana w polskich złotych - czytamy.

