Poczta Polska dostarczy produkty sieci Hebe

Największy operator pocztowy na polskim rynku będzie dostarczał do klientów sieci Hebe zamówienia ze sklepu internetowego hebe.pl - poinformowała we wtorek Poczta Polska.

Napisano, że sieć Hebe postawiła na współpracę z Pocztą Polską ze względu na liczbę placówek i punktów odbioru, którymi dysponuje operator.

"Cieszymy się, że do grona dostawców usług kurierskich współpracujących z hebe.pl dołączyła Poczta Polska. Mamy nadzieję, że ta współpraca przełoży się na jeszcze lepszą obsługę zamówień naszych klientów oraz szersze dotarcie" - powiedział cytowany w informacji dyrektor ds. logistyki i łańcucha dostaw sieci Hebe Marcin Dopierała.

Z kolei dyrektor zarządzający pionem sprzedaży w Poczcie Polskiej Artur Więckowski podkreślił, że zapewnienie ciągłości działania i bezpieczeństwa klientom oraz pracownikom to dla firmy priorytet. "Dzięki nowej umowie, również klienci hebe.pl będą mogli otrzymać dostarczane przez nas przesyłki w wybranym punkcie odbioru. Jesteśmy także w trakcie prac nad rozszerzeniem współpracy o bezpieczne dostawy kurierem do domu" - wskazał.

Napisano, że Poczta Polska będzie dostarczała przesyłki Hebe usługą kurierską Pocztex. Wskazano, że serwis Pocztex Ekspres 24 to najszybsza dostawa świadczona przez Pocztę Polską, która daje możliwość doręczenia zamówienia pod wskazany adres do wybranego punktu odbioru. "W dalszej perspektywie współpracy planowane są również doręczenia realizowane przez kuriera PP (w systemie door to door)" - czytamy.

Dodano, że Poczta Polska wraz z sieciami partnerskimi udostępnia ponad 13 tys. lokalizacji w całym kraju. To największa sieć click & collect w Polsce. Klienci mogą odebrać przesyłkę przy okazji załatwiania codziennych spraw w placówkach pocztowych, sklepach Żabka, kioskach Ruchu, na stacjach paliw Orlen oraz w automatach paczkowych.

