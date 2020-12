Poczta Polska: dystrybucja pulsoksymetrów nie jest standardową usługą kurierską

Dystrybucja pulsoksymetrów nie jest standardową usługą kurierską i nie prawdziwe są informacje o zawyżonej cenie realizacji tej usługi - podała w czwartek w oświadczeniu Poczta Polska. Spółka dodała, że doręczenia pulsokymetrów odbywają się poza standardowym procesem, również w weekendy i święta.

Jak czytamy w oświadczeniu spółki, nie jest prawdą zawyżona cena realizacji usługi w zakresie dystrybucji pulsoksymertrów wykonywanej na rzecz Ministerstwa Zdrowia, ponieważ nie jest to standardowa usługa kurierska.

Dystrybucja pulsoksymetrów to usługa szyta na miarę, łącząca tradycyjne usługi logistyczne, kurierskie i usługi konfekcjonowania - czytamy.

Spółka wskazała, że codziennie otrzymuje od resortu zdrowia listy dystrybucyjne adresatów, do których mają trafić przesyłki z pulsoksymetrami, przygotowuje urządzenia do nadania, pakuje do pocztowych opakowań, konfekcjonuje przesyłki wraz z wydrukami etykiet adresowych, a następnie uzupełnia zawartość przesyłki w dodatkowe opakowanie, w którym pacjent po wyzdrowieniu będzie mógł urządzenie odesłać.

Dodatkowo Poczta realizuje wydruki ulotek z instrukcjami dla użytkowników odnośnie sposobu postępowania z pulsoksymetrem. Ulotki te wkładane są do przesyłki przed jej nadaniem.

Według Poczty, doręczenia przesyłek odbywają się poza standardowym procesem, a mianowicie realizowane są w dużym rygorze czasowym, od otrzymania zlecenia, poprzez przygotowanie do wysyłki i jej doręczenie. Doręczenia odbywają się nie tylko w dni robocze, ale także w weekend.

"Proces doręczania przesyłek jest także zindywidualizowany z uwagi na fakt, iż przesyłki doręczane są do osób, które mają już stwierdzone zakażenie koronawirusem. Ze względu na to, że adresatami są osoby przebywające w izolacji proces przekazania przesyłki w trakcie doręczenia wymaga stosowania specjalnych zabezpieczeń naszych pracowników realizujących te doręczenia" - czytamy.

Jak podała spółka, w magazynie Poczty odbywa się dezynfekcja odebranych urządzeń, weryfikacja sprawności baterii i jej ewentualna wymiana, przegląd czy urządzenie jest sprawne oraz czy nadaje się do ponownego użytkowania, a następnie włączenie urządzenia na stan magazynu. Sprawne urządzenie pozostaje w dyspozycji magazynu do ponownej dystrybucji.

Poczta wskazuje ponadto, że jako spółka prawa handlowego jest zobowiązana do prowadzenia działalności biznesowej, ceny usług są kalkulowane na podstawie przewidywanych kosztów wykonania usług z uwzględnieniem rynkowej marży.

Obecnie nie ma w Polsce porównywalnego kontraktu na tak złożoną usługę - dodała spółka.

Poczta Polska jest największym operatorem na rodzimym rynku - zatrudnia ponad 80 tys. pracowników, jej sieć obejmuje 7,6 tys. placówek, filii i agencji pocztowych.