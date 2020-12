Poczta Polska e-kartki z życzeniami doręcza wydrukowane

Dzięki usłudze e-kartki można wysłać świąteczne życzenia nie wychodząc z domu, a Poczta Polska wydrukuje je i doręczy bliskim - poinformowała w czwartek firma. Spółka widzi wzrost zainteresowania usługami za pośrednictwem e-Formularzy i platformy Envelo.

"Pandemia sprzyja aktywnościom internetowym, a szczególnie teraz, kiedy w okresie przedświątecznym ważny jest dla klientów czas, wygoda i bezpieczeństwo" - poinformowała spółka w czwartkowym komunikacie.

Poczta Polska umożliwia wysłanie świątecznych życzeń przy użyciu aplikacji mobilnej Envelo lub za pośrednictwem strony internetowej www.envelo.pl/e-kartka. Wystarczy wybrać wzór kartki, następnie wpisać treść informacji, uzupełnić dane odbiorcy, nadawcy i dokonać płatności przez internet. Tak przygotowana i opłacona kartka jest drukowana i kopertowana w drukarni, a następnie dostarczana do odbiorcy przez listonosza - wyjaśniła firma.

Sprzedaż kartek pocztowych za pośrednictwem platformy Envelo w okresie od marca do grudnia br. wzrosła o ponad 18 proc.

"Korzystanie z rozwiązań cyfrowych coraz bardziej interesuje klientów, a my, wychodząc naprzeciw tym potrzebom, proponujemy rozwiązanie proste i zarazem przyjazne użytkownikom. Pandemia koronawirusa przyspieszyła transformację cyfrową wielu sektorów gospodarki. Wiele zmian zaszło także na rynkach, na których działa Poczta Polska" - powiedział wiceprezes Poczty Polskiej Krzysztof Falkowski, cytowany w komunikacie.

Dodał, że spółka konsekwentnie przygotowuje się do pełnienia funkcji Narodowego Operatora Cyfrowego. Celem - jak podkreślił - jest zapewnienie klientom świadczenia jak największej liczby usług, z których będą mogli korzystać bez wychodzenia z domu.

Od sierpnia 2020 r. chęć skorzystania z wybranych usług Poczty Polskiej można zgłaszać online, a swoją tożsamość potwierdzić przy użyciu profilu zaufanego. Poczta Polska odnotowuje wzrost zainteresowania korzystaniem z e-Formularzy. W porównaniu do danych z trzech miesięcy przed wprowadzeniem takiej opcji jest ich więcej o ponad 85 proc.

Poczta wskazała, że profil zaufany pozwala na szybkie i wygodne skorzystanie z e-Formularzy. Zamówienie wybranych usług zajmuje tylko tyle, ile wypełnienie krótkiego formularza dostępnego na stronie https://eformularze.poczta-polska.pl/. Wystarczy wybrać usługę, zalogować się do profilu zaufanego oraz wypełnić formularz zlecenia usługi. Poczta Polska na wskazany adres e-mail przekaże potwierdzenie świadczenia danej usługi - podała firma.

Zaznaczyła, że największy wzrost zainteresowania klientów w ostatnich miesiącach dotyczy eINFO-awizo i usługi polecony do skrzynki - to ok. 130 proc. - oraz usługi doręczenia na życzenie - wzrost o 100 proc.

e-INFO:awizo to bezpłatna usługa, umożliwiająca otrzymywanie informacji o oczekiwaniu przesyłki w placówce pocztowej. Dzięki niej klienci o awizacji przesyłki dowiedzą się bez względu na czas i miejsce, w którym się znajdują. Informacje o awizacji przesyłki wysyłane są SMSem albo e-mailem - w zależności od rodzaju kanału, jaki wybierze klient. W przypadku pism w postępowaniu karnym, cywilnym, sądowo-administracyjnym, podatkowym, administracyjnym oraz pism w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, klienci otrzymają zawiadomienie w formie papierowej.

Poczta uważa, że dosyłanie jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które zmieniają miejsce zamieszkania lub pobytu i chcą, aby przesyłki trafiały pod nowy adres. Przesyłki adresowane do klienta pod stary adres będę przesyłane pod nowy, który wskaże w formularzu. Usługa nie obejmuje pism w postępowaniu: karnym, cywilnym, sądowo-administracyjnym, podatkowym, administracyjnym oraz pisma w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przesyłek z zawartością pszczół i piskląt ptactwa domowego, próbek z mlekiem oraz PACZEK24, PACZEK48, Paczek+, Pocztex.

Doręczenie na życzenie umożliwia klientom ponowne doręczenie awizowanej przesyłki poleconej. Można wybrać doręczenie pod pierwotny adres w wybranym przedziale czasowym, w godzinach otwarcia placówki doręczającej ponownie awizowaną przesyłkę. Klienci zamówić mogą usługę przez elektroniczny formularz, telefonicznie dzwoniąc na infolinię lub u listonosza.

Natomiast dzięki usłudze przechowywania przesyłek korespondencja klientów może czekać na odbiór w placówce pocztowej. Poczta Polska może ją przechowywać nawet cztery tygodnie po pierwszej próbie doręczenia - przypomniała firma. Usługa dedykowana jest do awizowanych przesyłek nierejestrowanych (np. listy zwykłe niemieszczące się do skrzynki) i przesyłek rejestrowanych (np.: listy polecone, paczki), z wyłączeniem przesyłek pocztowych nadanych na zasadach specjalnych.

Poczta Polska jest największym operatorem na rodzimym rynku - zatrudnia ponad 80 tys. pracowników, jej sieć obejmuje 7,6 tys. placówek, filii i agencji pocztowych.