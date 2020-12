Poczta Polska: kartka pocztowa dla upamiętnienia wydarzeń Grudnia ’70

Poczta Polska wyemitowała kartkę pocztową dla upamiętnienia wydarzeń Grudnia ’70 z okazji 50. rocznicy masakry na Wybrzeżu - poinformowała w środę spółka. Grafika przedstawia krople krwi i wyciągniętą dłoń z łuskami po nabojach oraz nazwy czterech miast, w których doszło do masakry robotników.

Jak podała Poczta, krople krwi i wyciągnięta dłoń z łuskami po nabojach - to element graficzny najnowszej emisji Poczty Polskiej. Z boku umieszczono napis "Grudzień '70" i nazwy czterech miast, w których doszło do masakry robotników, czyli: Gdańsk, Gdynia, Szczecin i Elbląg.

Przypomniała, że pierwsze strzały padły 15 grudnia w Gdańsku. Do prawdziwej masakry doszło dwa dni później w Gdyni, kiedy wojsko i milicja ostrzelały bezbronnych ludzi idących rano do pracy. Według oficjalnych danych 50 lat temu śmierć poniosło co najmniej 45 osób, a 1165 zostało rannych.

Jak wskazał, cytowany w komunikacie, wiceprezes Poczty Polskiej Wiesław Włodek protesty robotnicze krwawo stłumione przez władze komunistyczne na Wybrzeżu w 1970 r. są takimi wydarzeniami, o których powinien pamiętać każdy Polak.

"Właśnie dlatego Poczta Polska postanowiła upomnieć się o szacunek ofiar sprzed 50 lat, wydając kartkę pocztową z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej emisji "Grudzień '70". Chcieliśmy przypomnieć bestialstwo, z jakim potraktowano robotników, dlatego na kartce znalazły się symboliczne plamy krwi i ręka z zakrwawionymi łuskami. W znaku opłaty pocztowej przywołaliśmy zdjęcie Macieja Jasieckiego z plakatem: STOCZNIE STRAJKUJĄ POPIERAJCIE NAS, by pokazać grozę i strach w jakim przyszło działać protestującym" - zaznaczył.

Dodał, że strajki grudnia 1970 r. są częścią polskiej drogi do wolności, a niezaprzeczalnym obowiązkiem naszej firmy jest przypominać młodemu pokoleniu, że właśnie dzięki takim wydarzeniom dziś tę wolność mamy.

Spółka wskazała, że emisja kartki z okazji 50. rocznicy masakry na Wybrzeżu to nie jedyne w tym roku pocztowe upamiętnienie ruchów antykomunistycznych. W marcu weszła do obiegu emisja "Droga do wolności", na którą składa się 9 znaczków, przedstawiających najważniejsze wydarzenia z historii Polski XX wieku.

Wśród nich są m.in. wydarzenia czerwca 1956 roku, obchody Tysiąclecia Chrztu Polski, protesty robotników na Wybrzeżu z 1970 r. oraz pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny. Znaczek upamiętniający Grudzień'70 ilustruje najbardziej dramatyczne wydarzenie tamtych dni, czyli pochód mieszkańców Gdyni niosących ciało "Janka Wiśniewskiego". Tłum demonstrantów idących ul. Czerwonych Kosynierów (obecnie ul. Morskiej) został uwieczniony przez funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa PRL w trakcie działań operacyjnych. Obok fotografii autor znaczka umieścił zdjęcie przedstawiające wiadukt przy stacji SKM Gdynia Stocznia, będące materiałem zarekwirowanym. Obecnie znajduje się ono w zbiorach Instytutu Pamięci Narodowej - czytamy.

Poczta Polska jest największym operatorem na rodzimym rynku - zatrudnia ponad 80 tys. pracowników, jej sieć obejmuje 7,6 tys. placówek, filii i agencji pocztowych.