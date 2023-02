Poczta Polska: klienci mogą nadawać przesyłki do ponad 200 krajów

Po ograniczeniach związanych z pandemią klienci Poczty mogą już nadawać przesyłki do ponad 200 krajów i terytoriów – zarówno w postaci korespondencji, jak i dokumentów czy towarów - przekazała w poniedziałek spółka. Zwróciła uwagę, że przy wysyłce do krajów spoza UE należy dopełnić formalności celnych.

Jak zwrócono uwagę w poniedziałkowej informacji spółki, klienci Poczty mają do wyboru zakres usług, uzależniony od destynacji: EMS, paczka pocztowa oraz paczka Ukraina Plus, czy też nadania listowe - zwykłe, polecone, z zadeklarowaną wartością oraz Global Expres. "Niektóre niegdyś dostępne kierunki wciąż są niedostępne dla ruchu pocztowego z uwagi na pandemię czy trwające wojny. Wynika to głównie z ograniczeń transportowych i możliwości świadczenia usług tranzytu przez innych operatorów" - wyjaśniono.

Dodano, że po ograniczeniach związanych z pandemią Covid-19 klienci Poczty Polskiej "mogą już nadawać przesyłki do ponad 200 krajów - zarówno w postaci korespondencji, jak i dokumentów czy towarów" Zwrócono uwagę, że listy i paczki w obrocie zagranicznym można monitorować online od chwili nadania, do momentu ich odbioru przez adresata.

Rzecznik Poczty Polskiej Daniel Witowski wskazał, że dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi paczki pocztowe możemy obecnie wysłać do 180, a EMS do około 100.

Jak poinformowała spółka, usługa EMS jest realizowana obecnie do 95 krajów. Za jej pośrednictwem można przesłać dokumenty i towary dopuszczone do przewozu pocztowego. "Przesyłki można nadawać w wybranych placówkach pocztowych oraz u kurierów, w specjalnych opakowaniach (Document Pack i Kilo Pack) lub opakowaniach własnych klienta" - wyjaśniono.

Z kolei paczkę pocztową w obrocie zagranicznym można nadać aktualnie do prawie 180 krajów i terytoriów. "Można w ten sposób nadać towary, z wyjątkiem niebezpiecznych przedmiotów zabronionych przez przepisy pocztowe" - stwierdzono. Zwrócono uwagę, że maksymalna waga paczki wynosi 20 kg.

Paczka Ukraina Plus to natomiast usługa umożliwiająca nadawanie paczek do Ukrainy - ważących maksymalnie 20 kg i o wartości do 400 zł. "Jej cena jest o połowę niższa niż zwykłej paczki nadawanej do tego kraju. Taniej - nawet o 75 proc. - do Ukrainy można wysłać także przesyłki EMS" - przekazano.

Korzystając z Global Expres można teraz nadać korespondencję, dokumenty i przedmioty do 33 krajów i terytoriów, o maksymalnej wadze 2 kg.

Przesyłki o dużej masie można natomiast nadawać, korzystając z usługi Międzynarodowa Przesyłka Paletowa i przesyłać w formie towarów spakowanych i umieszczonych na palecie.

