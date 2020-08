Poczta Polska: kolejne 100 tys. maseczek dla listonoszy i kurierów

W najbliższym czasie planowany jest zakup 100 tys. maseczek z wkładkami filtrującymi dla listonoszy i kurierów - poinformowała w poniedziałek Poczta Polska.

Jak napisano w komunikacie, do tej pory pocztowcy otrzymali milion maseczek wielokrotnego użytku z możliwością prania, ponad 600 tys. maseczek jednorazowych oraz ponad 80 tys. przyłbic plastikowych. Ponadto spółka zakupiła około 775 tys. żeli do dezynfekcji rąk w podręcznych opakowaniach oraz blisko 60 tys. szt. płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni oraz prawie 11,5 mln par rękawiczek jednorazowego użytku. Dodatkowo, aby zmniejszyć ryzyko zakażenia w pocztowych placówkach zostały zainstalowane przesłony oddzielające obsługę od klientów.

"Dbamy o bezpieczeństwo klientów i pracowników, dlatego niezmiennie apelujemy do wszystkich, by zachowywać bezpieczny dystans i przestrzegać wszystkich rygorów sanitarnych. Klienci korzystający z usług w naszych placówkach powinni zachować bezpieczną odległość, a także mieć zasłonięte nos i usta. To bardzo ważne z uwagi na bezpieczeństwo zdrowotne nas wszystkich. Poczta Polska dba, by pracownicy byli wyposażeni w środki ochrony osobistej oraz wiedzę, jak należy bezpiecznie obsługiwać klientów - mówi cytowany w informacji wiceprezes Zarządu Poczty Polskiej Andrzej Bodziony.

Wskazano, że od kwietnia br. prowadzone są również prewencyjne dezynfekcje w sortowaniach Poczty Polskiej. Działania te chociaż nie są obligatoryjne, Poczta realizuje cyklicznie. Dotychczas przeprowadzono w sumie aż 270 dezynfekcji w 15 centrach Poczty. Dezynfekcji poddawane są przede wszystkim szatnie, węzły sanitarne, pomieszczenia socjalne, techniczne i porządkowe, w których przebywają na co dzień duże grupy pracowników.

Aby zmniejszyć ryzyko zakażenia, wprowadzono zmiany w organizacji pracy w sortowniach i na zapleczach placówek pocztowych. Pracownicy zostali podzieleni na zespoły, które nie mają ze sobą bezpośredniego kontaktu. Dzięki takim rozwiązaniom, w przypadku zachorowania jednego pracownika można łatwo określić z kim miał kontakt i ile osób musi być objętych kwarantanną. Dodatkowo w sortowniach i wszędzie tam, gdzie przebywa duża liczba osób, codziennie mierzona jest temperatura ciała wszystkich pracowników.