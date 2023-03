Poczta Polska: listonosze dostarczą trzynaste emerytury między 31 marca a 25 kwietnia

Trzynaste emerytury roznoszone przez listonoszy odbiorcy otrzymają między 31 marca a 25 kwietnia - poinformowała we wtorek Poczta Polska. Dodała, że świadczenia trafią za jej pośrednictwem do 2 mln Polaków.

Jak zwróciła uwagę Poczta we wtorkowej informacji, Zakład Ubezpieczeń Społecznych podjął decyzję o wcześniejszej wypłacie trzynastych emerytur. "Dzięki temu świadczenia roznoszone przez listonoszy Poczty Polskiej trafią do odbiorców w całym kraju szybciej" - stwierdzono.

Poinformowano, że pierwsza wypłata "będzie dokonana 31 marca z uwagi na to, że 1 kwietnia wypada w sobotę", a ostatnia - 25 kwietnia.

Wcześniejsza wypłata ma objąć również te osoby, które otrzymują świadczenie do 10. dnia miesiąca - "listonosze dostarczą środki jeszcze przez Wielkanocą" - zapewniono.

Dodatkowe świadczenia trafią za pośrednictwem Poczty do 2 mln Polaków. "Wszystkie przekazy pieniężne z ZUS powinny trafić do emerytów do 25 kwietnia" - zaznaczono.

Zgodnie z harmonogramem wypłat emeryci otrzymają "trzynastkę": 1 kwietnia, (wypłata 31 marca); 5 kwietnia; 6 kwietnia; 10 kwietnia (wypłata 7 kwietnia); 15 kwietnia (wypłata 14 kwietnia); 20 kwietnia; 25 kwietnia.

Wskazano, że osoby, których świadczenie po waloryzacji wyniesie do 916,49 zł brutto otrzymają na rękę 1445,48 zł. trzynastki. Im wyższa emerytura tym wyższy podatek. "Od kwoty świadczenia 2 499,50 zł brutto, trzynastka wyniesie 1254,48 zł" - podano.

Poczta Polska zatrudnia blisko 80 tys. pracowników, a jej sieć obejmuje 7,6 tys. placówek, filii i agencji pocztowych w całej Polsce.

