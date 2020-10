Poczta Polska: możliwe nadawanie przesyłek do kolejnych państw m.in. Albanii i RPA

Poczta Polska przywróciła możliwość nadawania przesyłek do kolejnych krajów europejskich, afrykańskich i azjatyckich, m.in. Albanii, Republiki Południowej Afryki, Azerbejdżanu - poinformowała spółka. Liczba państw i terytoriów, do których Polacy mogą wysyłać przesyłki wzrosła do 87.

Jak wskazała rzeczniczka prasowa Poczty Polskiej Justyna Siwek, spółka "wykorzystuje szereg kontaktów, aby stale rozszerzać listę państw i terytoriów", do których klienci mogą wysyłać przesyłki. "Utrudnienia w transporcie lotniczym, które są spowodowane pandemią, sprawiły, że dotychczasowe międzynarodowe połączenia pocztowe musimy zastępować innymi rozwiązaniami logistycznymi" - zaznaczyła w komunikacie. Dodała, że ma to szczególne znaczenie w zbliżającym się okresie przedświątecznym.

Liczba państw i terytoriów, do których Polacy mogą wysyłać przesyłki wzrosła do 87. Poczta przywróciła bowiem możliwość wysyłania listów do Republiki Południowej Afryki, Albanii, Armenii, Azerbejdżanu, Etiopii, Filipin, Iraku, Iranu, Jordanii, Kirgistanu, Kuwejtu, Libanu, Libii, Tanzanii - wyjaśniła Siwek.

Z kolei paczki można obecnie nadawać do 55 krajów, w tym: Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii czy Niemiec. Poczta zastrzegła jednak, że w związku z utrudnieniami w transporcie, a zwłaszcza transporcie lotniczym do niektórych krajów oraz "ograniczeniami w pracach służb eksploatacyjnych operatorów pocztowych w Polsce i zagranicą" spodziewane są opóźnienia w doręczaniu przesyłek wysyłanych do tych państw.

Przesyłki kurierskie, jak dodano, można obecnie wysyłać do 20 państw, min. Niemiec i Holandii.

Poczta zapewniła, że pozostaje w stałym kontakcie z przewoźnikami, zwłaszcza liniami lotniczymi oraz zagranicznymi operatorami pocztowymi, "by sukcesywnie uruchamiać wysyłanie przesyłek zagranicznych do kolejnych krajów".