Poczta Polska: nowa seria znaczków "Marszałkowie Sejmu II RP"

W rocznicę odzyskania niepodległości 11 listopada 2020 roku do obiegu trafi seria znaczków pocztowych prezentujących Marszałków Sejmu II RP - poinformowała we wtorek Poczta Polska.

Jak czytamy, na znaczkach znaleźli się wszyscy marszałkowie Sejmu II RP: Maciej Rataj - Marszałek Sejmu RP I kadencji, Ignacy Daszyński - Marszałek Sejmu RP II kadencji, Kazimierz Świtalski - Marszałek Sejmu RP III kadencji, Stanisław Car - Marszałek Sejmu RP IV kadencji, Walery Sławek - Marszałek Sejmu RP IV kadencji i Wacław Makowski - Marszałek Sejmu RP V kadencji.

Napisano, że w ramach emisji do obiegu wprowadzonych zostanie 6 znaczków pocztowych i 3 przywieszki. Wskazano, że wizerunki pochodzą z obrazów znajdujących się w galerii portretów Marszałków Sejmu II RP, prezentowanej w gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Na przywieszkach zaprezentowano godło Rzeczypospolitej Polskiej z lat 1919-1927, medal wybity z okazji otwarcia Sejmu Ustawodawczego oraz portret Wojciecha Trąmpczyńskiego - Marszałka Sejmu Ustawodawczego.

"Nasza najnowsza emisja filatelistyczna, prezentująca 6 marszałków II RP, nie tylko wpisuje się w misję naszej firmy, edukując i wskazując wzory do naśladowania, ale jest też istotnym elementem nadzwyczajnej roli Poczty, którą z dumą wypełniamy" - powiedział cytowany w informacji wiceprezes Poczty Polskiej Wiesław Włodek. Zaznaczył, że troszcząc się o zachowanie tradycji, Poczta przypomina postacie, które wyrosły z niepodległościowego etosu pokolenia powstania 1863 roku, kształtowały odrodzoną państwowość Polski międzywojennej. "Warto w dzisiejszych czasach pokazywać postawy i ludzi, dla których Polska, sprawy ojczyzny i jej obywateli, wolność i suwerenność kraju stanowiły dobro najwyższe. Poczta Polska, firma o 462-letniej tradycji, w swoich działaniach świadomie uczestniczy we wspieraniu i propagowaniu wartości humanistycznych i patriotycznych. Mamy świadomość ważności tych postaw w kształtowaniu młodego pokolenia Polaków, którzy tylko z historii znają trudy odzyskania i utrzymania niepodległości" - wskazał. Dodał, że znaczki "Marszałkowie II RP" są doskonałą okazją do uczczenia 102. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Przypomniano, że w ubiegłym roku Poczta Polska wydała znaczek pocztowy upamiętniający 100-lecie Sejmu Ustawodawczego. Na znaczku upamiętniono wtedy pierwszego Marszałka II RP - Wojciecha Trąmpczyńskiego.

"W historii polskiego parlamentaryzmu nie brakuje wybitnych postaci, które miały istotny wpływ na losy naszej Ojczyzny. Wielu Marszałków Sejmu pozostawiło nam piękne wzorce odważnego, a zarazem roztropnego myślenia o sprawach publicznych. W dwudziestoleciu międzywojennym ci, którzy stali na straży praw i godności Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, brali na siebie również ciężar odpowiedzialności za stworzenie fundamentów prawnych odradzającego się państwa polskiego" - powiedziała cytowana w informacji Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Elżbieta Witek.

Wskazała też, że "jest to wyraz szczególnego uznania i ogromnej wdzięczności dla roli, jaką odegrali w kształtowaniu Niepodległej". "Ufam przy tym, że ta wyjątkowa kolekcja przyczyni się także do upowszechnienia wiedzy o znamienitych mężach stanu, których głęboka troska o dobro Ojczyzny zasługuje na nasz szacunek i pamięć" - dodała Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak czytamy, autorem projektów znaczków jest Jarosław Ochendzan. Znaczków w kolekcji jest 6, a każdy kosztuje 3,30 zł. Wydrukowano ich po 120 000 sztuk.

Wskazano, że znaczki będzie można kupić online już od 8:00 11 listopada w sklepie filatelistycznym Poczty Polskiej: https://filatelistyka.poczta-polska.pl/sklep_pl/index.php5.

Napisano, że emisja "Marszałkowie Sejmu II RP" jest nawiązaniem do znaczków Poczty Polskiej - "100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości" z 2018 roku, na którą składały się znaczki przedstawiające wizerunki Ojców Niepodległości: Ignacego Jana Paderewskiego, Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Wincentego Witosa, Ignacego Daszyńskiego i Wojciecha Korfantego.