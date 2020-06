Poczta Polska: nowy znaczek: Bezpieczny Przejazd - Szlaban na ryzyko!

Emisja nowego znaczka Bezpieczny Przejazd - Szlaban na ryzyko! wspiera kampanię społeczną PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na rzecz ograniczania wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych - poinformowała w środę Poczta Polska.

Znaczek wyemitowano w 5 milionach egzemplarzy - i jak informuje Poczta Polska - można go kupić we wszystkich 7,6 tys. placówkach pocztowych na terenie całego kraju. Oprócz znaczka, spółka, wydała też w limitowanej wersji kopertę FDC, czyli kopertę wydawaną w pierwszym dniu obiegu znaczków. Widnieje na niej zdjęcie pociągu na przejeździe kolejowym oraz okolicznościowy datownik towarzyszący emisji filatelistycznej.

"Zapewnienie bezpieczeństwa transportu kolejowego, w tym na przejazdach kolejowo-drogowych, to jedno z najważniejszych zadań Ministerstwa Infrastruktury. Nie da się tego zrealizować bez zwiększenia świadomości społecznej dotyczącej prawidłowych i bezpiecznych zachowań na przejazdach kolejowych" - mówi cytowany w informacji wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Jak twierdzi cytowany w komunikacie wiceprezes Zarządu Poczty Polskiej Andrzej Bodziony, misją Poczty Polskiej jest nie tylko łączyć ludzi poprzez dostarczanie przesyłek, ale także edukować poprzez filatelistykę, szczególnie w kwestiach ważnych społecznie. "Od lat wspieramy cenne i ważne inicjatywy społeczne, dlatego z dumą wspieramy tak potrzebną akcję PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Rok temu wydaliśmy kartkę z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej propagującą tę inicjatywę - dodaje Andrzej Bodziony.

Kampania społeczna Bezpieczny przejazd - Szlaban na ryzyko!, to prowadzone od 15 lat cykliczne działania, mające ograniczać zdarzenia na przejazdach kolejowo-drogowych, przez zwiększanie świadomości uczestników ruchu drogowego. W ramach kampanii PLK prowadzą warsztaty dla instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów WORD, akcje prewencyjne na przejazdach, prelekcje edukacyjne w szkołach i przedszkolach. Są działania w mediach oraz kolportaż materiałów informacyjnych.

"Bezpieczeństwo jest priorytetem dla PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., a kampania społeczna Bezpieczny Przejazd - Szlaban na ryzyko to ciągłe akcje, które w różnej formie kierujemy do wszystkich grup wiekowych i zawodowych, by ograniczać liczbę zdarzeń na przejazdach. Nowy znaczek Poczty Polskiej poświęcony naszej kampanii zwielokrotni apel o bezpieczeństwo - powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

W informacji zaznaczono, że ważną akcją było znakowanie wszystkich przejazdów kolejowo-drogowych żółtymi naklejkami z dodatkowymi informacjami, pozwalającymi na szybką reakcję, szczególnie wówczas, gdy na przejeździe zgaśnie samochód. Autorem projektu znaczka jest Jan Konarzewski, a jego cena wynosi 30 gr