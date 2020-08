Poczta Polska: od września łatwiejsza wysyłka listów za granicę

Od 1 września br. Poczta Polska upraszcza i ujednolica ofertę przesyłek listowych w obrocie zagranicznym - poinformowała we wtorek spółka. Od 1 lutego 2021 r., klienci nie będą potrzebowali znaczka, by nadać przesyłkę listową rejestrowaną - dodano.

Jak czytamy w komunikacie, od września wszystkie przesyłki listowe w obrocie zagranicznym będzie można wysyłać wyłącznie jako priorytetowe.

W ten sposób Cennik usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym zostanie uproszczony o 16 pozycji, a klienci zyskają jednolity standard doręczenia zagranicznych przesyłek listowych i worków M - podano.

Spółka poinformowała też o likwidacji pozycji w cenniku "dopłata lotnicza" w zakresie zagranicznych przesyłek dla ociemniałych. "Oznacza to, że nadając przesyłkę dla ociemniałych, jako przesyłkę priorytetową, nie będzie wymagana dodatkowa dopłata" - wyjaśniono.

Dodano, że od 1 września zmianie ulegną także ceny niektórych usług w obrocie zagranicznym w tym m.in. przesyłek listowych nierejestrowanych priorytetowych do 50 g, przesyłek poleconych priorytetowych, w tym poleconych priorytetowych worków M oraz przesyłek listowych z zadeklarowaną wartością priorytetowych o wadze do 350g.

Bez zmian pozostaną ceny przesyłek listowych w obrocie krajowym oraz paczek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym - czytamy.

Spółka poinformowała ponadto, że od 1 lutego 2021 r. Poczta Polska wprowadza standaryzację dla przesyłek rejestrowanych, zarówno w obrocie krajowym, jak i zagranicznym. "To oznacza, że wszystkie przesyłki listowe rejestrowane będzie można nadawać w analogiczny sposób, jak paczki czy przesyłki wartościowe, tj. bez znaczka pocztowego. Wystarczy, że klient wypełni potwierdzenie nadania i przekaże przesyłkę do nadania pracownikowi Poczty" - czytamy.

"Brak konieczności naklejania znaczków na przesyłki listowe rejestrowane nie tylko uprości proces ich nadawania, ale także znacznie skróci czas obsługi w placówce pocztowej" - oceniła rzecznik prasowa Poczty Polskiej Justyna Siwek.

Wskazała, że do 1 lutego 2021 r. znaczki pocztowe będzie można wykorzystywać do opłaty nierejestrowanych przesyłek listowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz do celów kolekcjonerskich.