Poczta Polska: pierwsze kolekcjonerskie kryptoznaczki trafiły do sprzedaży

Poczta Polska wprowadziła do sprzedaży kolekcjonerskie kryptoznaczki "Polska w Kosmosie" – poinformowała we wtorek spółka pocztowa. Sprzedaż tokenów NFT Poczty Polskiej odbywa się online. Nominał znaczka to 3,90 zł, a cena folderu to od 18,50 zł do 123 zł.

Spółka wyjaśniła, że kryptoznaczek to tradycyjny znak opłaty pocztowej, do którego dołączona jest etykieta zawierająca token NFT. W ofercie są cztery kategorie kryptoznaczków powiązanych z grudniową emisją "Polska w Kosmosie" oraz dodatkowy znaczek - wyłącznie w formie tokena - który został zaprojektowany przez sztuczną inteligencję.

Jak podała Poczta Polska na swojej stronie internetowej, cyfrowa część znaczków reprezentowana jest przez unikalne tokeny NFT w sieci Polygon w standardzie ERC1155. "Oznacza to, że Kryptoznaczek jest pełnowartościowym tokenem kryptograficznym, który można odsprzedawać online i który gwarantuje, że własność i historia znaczka są niezaprzeczalnie odwzorowane w sieci blockchain" - podkreślono. "Właściciel Kryptoznaczka ma pewność, że nikt nie może zastąpić lub podmienić jego zawartości" - dodano.

Na stronie projektu zastrzeżono, że do korzystania z kryptoznaczków w celach kolekcjonerskich lub w charakterze tradycyjnych znaczków pocztowych nie jest niezbędne posiadanie tzw. portfela kryptowalut. "Jeżeli jednak nabywca nosi się z zamiarem kolekcjonowania lub sprzedaży tokena NFT w sieci, wtedy dołączony do znaczka papierowy portfel służy do zaimportowania tokena do cyfrowego portfela kryptowalut" - dodano.

Nominał kryptoznaczków "Polska w Kosmosie" to 3,90 zł. Cena folderów na stronie Poczty Polskiej waha się w zależności od kategorii od 18,50 zł (kat. 1 - nakład 100 tys. sztuk) do 123 zł (kat. 4 - nakład 5 tys. sztuk).

"Kryptoznaczek to wyraz przywiązania do tradycyjnej roli poczty i otwartości na rozwój w dziedzinie NFT, którą pomyślnie wykorzystują polskie i zagraniczne organizacje, uatrakcyjniając swoją ofertę" - powiedział prezes Poczty Polskiej Krzysztof Falkowski, cytowany w komunikacie.

Jak stwierdził Falkowski, Poczta Polska to firma, która większości z nas kojarzy się z tradycją i bogatą, blisko pięciowiekową historią. "My jednak idziemy z duchem czasu i dostosowujemy swoją działalność do realiów cyfryzującego się świata, co znajduje wyraz m.in. w projekcie kryptoznaczka" - zaznaczył.

Spółka poinformowała, że partnerami emisji są Polska Agencja Kosmiczna oraz Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Autorem projektu wszystkich znaczków, przygotowanych na podstawie grafik Bartosza Morawskiego, jest Roch Stefaniak. Rozwiązanie techniczne zostało zaprojektowane i zrealizowane we współpracy z firmą ArchXS Dariusz Tyszka.

Poczta Polska jest największym operatorem pocztowym na rodzimym rynku - zatrudnia blisko 80 tys. pracowników, a jej sieć obejmuje 7,6 tys. placówek, filii i agencji pocztowych.

