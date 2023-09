Poczta Polska planuje budowę węzła ekspedycyjno-rozdzielczego na Podkarpaciu

Poczta Polska planuje budowę nowego węzła ekspedycyjno-rozdzielczego obejmującego swym zasięgiem obszar Podkarpacia - poinformowała w piątek spółka. Dodano, że operator jak i oddział terenowy KOWR podjęły działania zmierzające do zamiany nieruchomości w tym województwie.

Poczta Polska przekazała w piątkowym komunikacie, że planuje budowę nowego węzła ekspedycyjno-rozdzielczego obejmującego swym zasięgiem obszar Podkarpacia. "Do realizacji inwestycji potrzebne są grunty o odpowiednim areale, natomiast działka, którą spółka obecnie dysponuje nie pozwala na budowę sortowni o wydajności potrzebnej do obsługi zwiększającego się wolumenu przesyłek paczkowych" - dodano.

Dlatego - jak przekazano - operator pocztowy i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie podjęły działania zmierzające do zamiany nieruchomości. W piątek zawarto porozumienie o współpracy dotyczące zamiany nieruchomości w gminie Trzebownisko, należącej do Poczty Polskiej na nieruchomość na terenie gminy Świlcza należącej do KOWR. "Współpraca pomiędzy Stronami porozumienia ma na celu przygotowanie nieruchomości do zamiany, a w szczególności wykonania analizy stanu prawnego i biznesowego oraz wykonania podziału geodezyjnego" - wyjaśniono.

"Na Podkarpaciu potrzebny jest nowoczesny hub pocztowy do przeładunku i sortowania rosnącej liczby przesyłek. To region, który z uwagi na położenie geopolityczne, ma wyjątkowy potencjał rozwoju gospodarczego. Nowa sortownia Poczty zlokalizowana w okolicach Rzeszowa zapewni odpowiednią jakość usług kurierskich, których wolumen stale rośnie. Duże znaczenie ma także poprawa warunków pracy, która odbywa się dzięki automatyzacji i informatyzacji procesów sortowania" - wskazał cytowany w komunikacie wiceprezes Poczty Polskiej Andrzej Bodziony.

