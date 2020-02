Poczta Polska pochwaliła się liczbą nowych klientów biznesowych

Poczta Polska pozyskała w ub.r. 6 tys. nowych klientów biznesowych - poinformowała w poniedziałek spółka. Wśród nich są przedstawiciele branży przemysłowej, motoryzacyjnej, sieci sklepów stacjonarnych, księgarnie oraz sklepy AGD.

Obecnie - jak czytamy w komunikacie - Poczta Polska współpracuje z ponad 45 tys. firm. Są to zarówno podmioty o zasięgu krajowym, korporacje międzynarodowe jak również małe, rodzinne przedsiębiorstwa oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Spółka zaznacza, że wśród jej kontrahentów są firmy, które dopiero rozwijają biznes, jak i takie, które funkcjonują na rynku od wielu lat. Dodano, że relacje handlowe z nowymi klientami koncentrują się na obsłudze paczek, ale także obejmują obsługę tradycyjnych przesyłek listowych. Podkreślono, że nowi klienci Poczty działający na rynku eCommerce reprezentują wiele różnorodnych branż, są wśród nich przedstawiciele przemysłu, motoryzacji, księgarnie, sklepy AGD, a także sklepy stacjonarne z odzieżą oraz apteki.

"Współpracujemy z firmami, które mają decydujący wpływ na sukces polskiego eCommerce. Przewidujemy, że za cztery lata operatorzy na polskim rynku obsłużą prawie 850 mln paczek, czyli dwa razy więcej niż w 2017 roku. Rynek ma więc ogromny potencjał rozwoju, tym bardziej cieszy nas, że już dziś Poczta Polska jest jednym z kluczowych partnerów dla tej branży" - mówi cytowany w informacji dyrektor zarządzający pionem sprzedaży w Poczcie Polskiej Artur Więckowski.

Jednym z największych atutów Poczty Polskiej jest unikatowy dostęp do usług. Spółka posiada w całym kraju ponad 7,6 tys. placówek. Ponadto wspólnie z partnerami - PKN Orlen, Żabką Polska, Biedronką oraz kioskami i salonikami prasowymi Ruchu stworzyła największą w kraju sieć click&collect, do której należy ponad 12 tys. punktów odbioru przesyłek.

W informacji zaznaczono, że nowoczesne rozwiązania dedykowane eCommerce to jeden ze strategicznych kierunków rozwoju Poczty Polskiej, a ważnym elementem tej strategii jest współpraca z największą w kraju internetową platformą handlową - Allegro.pl, partnerstwo w ramach Programu Allegro SMART czy Empik Premium.

Znowelizowana Strategia Poczty Polskiej na lata 2020-2024 zakłada rozwój usług paczkowo-kurierskich i logistycznych. Spółka planuje rozwój sieci punktów odbioru do 15 tys., oprócz tego w najbliższych latach udostępni klientom ok. 4 tys. automatów paczkowych. W planach jest uruchomienie trzech nowych sortowni oraz ośmiu nowoczesnych maszyn paczkowych. Firma chce przeznaczyć na inwestycje 1,9 mld zł. Dzięki temu ma zwiększyć do poziomu 2,1 mld zł przychody z segmentu KEP i logistyki.