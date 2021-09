Poczta Polska: ponad 16 tys. punktów odbioru przesyłek

Sieć „Odbiór w Punkcie” Poczty Polskiej liczy ponad 16 tys. punktów i liczba ta stale rośnie; co 5. przesyłkę klienci odbierają w pocztowych punktach partnerskich - podała w poniedziałek firma. W 2022 r. udział przesyłek odbieranych w punktach i automatach wzrośnie do 30 proc. - dodała.

"Wzrost udziału Poczty Polskiej w rynku KEP (przesyłki kurierskie, ekspresowe, paczkowe) to jedno z kluczowych założeń strategicznych, obrane przez Spółkę na lata 2021-2023. W odpowiedzi na potrzeby rynkowe, wynikające ze stale zwiększającego się udziału e-commerce w krajowym rynku zakupowym, Poczta planuje do końca 2022 roku rozszerzyć sieć punktów odbioru do 20 tys." - poinformowała Poczta Polska.

Zaznaczyła, że dzięki pozyskaniu nowych partnerów biznesowych oraz rozszerzaniu współpracy z dotychczasowymi, Poczta Polska dysponuje największą w kraju siecią ponad 16 tys. punktów odbioru, których liczba stale się powiększa. "30 proc. dynamika wzrostu liczby punktów odbioru r/r jest odpowiedzią Spółki na oczekiwania i wymagania klientów, aby zapewnić im maksymalną wygodę i elastyczność przy wybieraniu miejsca odbioru przesyłek" - wskazała firma.

Cytowany w komunikacie wiceprezes zarządu Poczty Polskiej S.A. Andrzej Bodziony dodał, że równocześnie Poczta prowadzi intensywne prace nad rozwiązaniami logistycznymi, w tym nową odsłoną usługi Pocztex, które jeszcze sprawniej pozwolą dostarczać przesyłki zarówno do punktów partnerskich, jak i sieci automatów własnych.

Z danych Poczty wynika, że w pierwszym półroczu br. ponad 20 proc. przesyłek z zakupami internetowymi klientów Poczty było odbieranych w punktach odbioru. Pocztowcy przewidują, że w przyszłym roku udział przesyłek odbieranych w punktach i automatach paczkowych wzrośnie do 30 proc. "Warto dodać, że 35 proc. całej sieci punktów odbioru zlokalizowanych jest w małych miastach o liczebności poniżej 20 tys. mieszkańców (ok. 17 proc.) oraz na obszarach wiejskich (ok. 18 proc.)" - dodała Poczta.

Oprócz dołączania nowych punktów partnerskich, spółka pracuje też nad rozbudową sieci własnych, zewnętrznych automatów paczkowych do odbioru i nadawania przesyłek. Do końca 2022 roku Poczta planuje udostępnić klientom 2 tys. takich automatów.

"Poszukując najlepszych rozwiązań dla klientów, z perspektywy komfortu i wygody odbioru przesyłek, Poczta Polska S.A. zaprasza do zgłaszania miejsc - lokalizacji na ustawienie automatów do odbioru i nadawania paczek. Zapraszamy do współpracy spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, deweloperów, samorządy lokalne oraz właścicieli nieruchomości, posiadających miejsce do instalacji automatu paczkowego na terenie osiedli mieszkaniowych, w pobliżu rozwiniętej zabudowy komercyjnej lub mieszkalnej, centrów komunikacyjno-przesiadkowych, pasaży handlowych" - podała firma.

Mapa sieci punktów odbioru Poczty Polskiej S.A. dostępna jest na stronie: https://odbiorwpunkcie.poczta-polska.pl/

pad/ mmu/

