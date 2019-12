Poczta Polska: ponad dwa razy więcej paczek do odbioru na stacjach PKN Orlen

Dwa razy więcej paczek niż w 2018 roku odebrano w sieci Odbiór w punkcie, czyli w placówkach pocztowych, na stacjach PKN Orlen, w sklepach Żabka, w kioskach i salonikach prasowych RUCH-u. Liderem wzrostu są stacje Orlenu - podała Poczta Polska w komunikacie.

W czwartkowym komunikacie Poczta Polska przypomniała, że paczkę można odebrać w jednym z ponad 12 tys. punktów na terenie całego kraju. Dodała, że rośnie popularność stacji paliw Orlen jako miejsca odbioru przesyłki, z dynamiką wzrostu blisko 240 proc. w stosunku do roku ubiegłego.

"Poczta Polska już w 2015 r. rozpoczęła proces dostosowania sieci punktów odbioru do oczekiwań klientów. Jako pierwsze dołączyły do nas stacje paliw Orlen, następnie kioski/saloniki RUCH-u oraz sklepy Żabka. Przyjęta strategia okazała się skuteczna. Klienci coraz częściej zamawiają paczki do sieci click&collect Poczty Polskiej" - powiedział Rafał Makowski, menedżer ds. rozwoju sieci punktów nadawczo-odbiorczych w Poczcie Polskiej.

W lipcu Poczta Polska uruchomiła pierwsze automaty paczkowe, które stanęły w pocztowych placówkach oraz w sklepach Biedronka. Obecnie klienci mogą zamawiać zakupy do 200 tego typu maszyn na terenie całej Polski.

"Przy tworzeniu największej sieci odbioru w Polsce kierujemy się przede wszystkim komfortem naszych klientów. Dostosowujemy usługi do stylu życia kupujących online, stąd wybór strategicznego partnera - PKN ORLEN. Główną zaletą odbioru przesyłek na stacjach paliw Orlen jest ich całodobowa dostępność oraz możliwość zaspokojenia dwóch potrzeb klienta, np. tankowania samochodu i odbioru swoich zamówień online" - podkreślił Makowski.

Klienci mogą śledzić trasę paczki w internecie oraz wskazać, do jakiego punktu mają być dostarczone ich zakupy. Klient ma siedem dni na odbiór przesyłki lub dwa dni w przypadku automatu. Po dostarczeniu przesyłki do punktu odbioru, Poczta Polska wysyła do klienta SMS i e-mail.