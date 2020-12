Poczta Polska: poprzez Mobilnego Bankowca udzielono kredyty warte 3 mln zł

Prawie 3 mln zł warte są kredyty udzielone za pośrednictwem Mobilnego Bankowca - poinformowała Poczta Polska. Do aplikacji umożliwiającej zbieranie danych osób potencjalnie zainteresowanych dodatkowym finansowaniem dostęp ma 20 tysięcy listonoszy.

We wtorkowym komunikacie Poczta Polska przypomniała, że Mobilny Bankowiec jest wspólnym projektem Banku Pocztowego i Poczty Polskiej. Dzięki tzw. leadom pozyskanym za pośrednictwem Mobilnego Bankowca udzielono już kredyty o łącznej wartość blisko 3 mln zł, czyli 10-krotnie więcej niż po pierwszym miesiącu funkcjonowania projektu. Do aplikacji umożliwiającej zbieranie danych kontaktowych osób potencjalnie zainteresowanych uzyskaniem dodatkowego finansowania ma dostęp już 20 tysięcy listonoszy - podała spółka.

"Projekt, który był od podstaw tworzony z naszym strategicznym partnerem Pocztą Polską, nabiera rozpędu. Pod koniec sierpnia, czyli po pierwszym miesiącu działania Mobilnego Bankowca, dzięki uzyskanym za pośrednictwem aplikacji leadów Bank Pocztowy udzielił kredytów o łącznej wartości ponad 300 tysięcy złotych. Teraz dzięki Mobilnym Bankowcom wartość kredytów udzielonych z wykorzystaniem pozyskanych w ten sposób kontaktom wzrosła do 2,9 mln zł" - powiedział członek zarządu Banku Pocztowego Marcin Ledworowski.

Uruchomiony w połowie wakacji projekt to efekt współpracy między spółkami z grupy Poczty Polskiej. Firma podkreśliła, że został on stworzony tak, by korzyści z niego mogła czerpać jak największa grupa obywateli. Klienci uzyskują dostęp do produktów kredytowych Banku Pocztowego, doradcy finansowi Poczty Polskiej dostęp do tzw. leadów kredytowych, a listonosze - prowizję za pozyskanie kontaktu.

Wiceprezes zarządu Poczty Polskiej i przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Pocztowego Andrzej Bodziony wskazał, że Mobilny Bankowiec to przykład wykorzystywania synergii między Pocztą Polską i Bankiem Pocztowym. "To jeden z elementów ułatwiających rozwój bankowości pocztowej w Polsce, tak popularnej także w Europie, między innymi we Francji i Szwajcarii" - powiedział.

W ramach projektu przygotowano aplikację na tablety. Listonosze z całego kraju mogą za jej pomocą zbierać dane kontaktowe osób potencjalnie zainteresowanych skorzystaniem z oferty kredytu gotówkowego. Poczta wyjaśniła, że imiona i nazwiska oraz inne informacje, jak dane kontaktowe i numer telefonu, są wpisywane w specjalny formularz na tablecie i za zgodą klienta przesyłane są bezpośrednio do doradcy. Ten kontaktuje się później z klientem w celu umówienia spotkania w dogodnym dla niego czasie w wybranej placówce Poczty Polskiej.

Wiceprezes zarządu Poczty Polskiej Krzysztof Falkowski podkreślił, że Mobilny Bankowiec jest odpowiedzią Poczty Polskiej na coraz większe zainteresowanie klientów usługami realizowanymi z użyciem nowoczesnych narzędzi komunikacji. "To również wspólny wkład Poczty Polskiej i Banku Pocztowego w przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu niektórych grup społecznych oraz w zakresie korzystania z usług finansowych" - dodał.

Poczta Polska jest największym operatorem na rodzimym rynku - zatrudnia ponad 80 tys. pracowników, jej sieć obejmuje 7,6 tys. placówek, filii i agencji pocztowych.