Poczta Polska: porozumienie z WOT na rzecz wzmocnienia zdolności obronnych państwa

Poczta Polska zawarła z Wojskami Obrony Terytorialnej porozumienie na rzecz wzmocnienia zdolności obronnych państwa - poinformowała spółka we wtorkowym komunikacie.

Jak podała Poczta Polska, porozumienie zawarte we wtorek w siedzibie spółki podpisali prezes Poczty Tomasz Zdzikot oraz wiceprezes Krzysztof Falkowski, z dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej gen. broni Wiesławem Kukułą.

Podano, że dzięki rozszerzeniu dotychczasowej współpracy możliwa stanie się m.in. organizacja szkoleń dla pracowników narodowego operatora pocztowego, realizacja wspólnych treningów z doskonalenia form współdziałania, współpraca kadry instruktorskiej i dydaktycznej obu stron.

Dodano, że porozumienie wpłynie także na umacnianie zdolności obronnych Rzeczypospolitej Polskiej poprzez przygotowanie żołnierzy i Pocztowców do współpracy w różnych stanach gotowości obronnej państwa.

Jak wskazał, cytowany w komunikacie prezes Tomasz Zdzikot, jako pracodawca nie tylko popieramy ideę służby w WOT, ale także zachęcamy i nagradzamy Pocztowców, którzy w szeregach "Terytorialsów" widzą swoje miejsce. "Wojna za naszą wschodnią granicą unaoczniła, jak ważne jest kształcenie i rozwijanie postaw proobronnych oraz właściwe współdziałanie pomiędzy kluczowymi podmiotami w państwie. To też zakłada zawarte dzisiaj porozumienie z WOT" - zaznaczył.

Dodał, że Pocztowcy zyskają możliwość odbycia praktycznych szkoleń pod okiem instruktorów, a dalsza intensyfikacja współpracy znajdzie odzwierciedlenie w skuteczniejszym współdziałaniu w różnych sytuacjach.

Według dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej gen. broni Wiesława Kukuły, Poczta Polska jest krytycznym składnikiem systemu odporności państwa i jednym z największych polskich pracodawców. "Jej potencjał mogliśmy zaobserwować między innymi w czasie walki z pandemią COVID-19. WOT i Pocztę Polską wiele łączy, wielu żołnierzy WOT to pracownicy Poczty Polskiej, ma ona również wybitnie terytorialny charakter" - podkreślił.

Jak wyjaśnił, porozumienie jest początkiem procesu przysposabiania obronnego pracowników, a w konsekwencji rozwijanie pierwszej linii obrony państwa - jego odporność.

Spółka przypomniała, że od maja br. działa specjalny program "Ramię w Ramię z WOT", stwarzający pracownikom atrakcyjne warunki do łączenia pracy ze służbą na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Pocztowcy służący w szeregach Wojsk Obrony Terytorialnej zyskują m.in. dofinansowanie do zajęć sportowych, dodatkowe 2 dni wolne od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym, a nieobecności w pracy bezpośrednio związane z pełnieniem terytorialnej służby wojskowej nie mają wpływu na wysokość premii.

Dodała, że od lipca br. Poczta Polska wprowadziła też program "Powitanie z bronią", dedykowany Pocztowcom, którzy chcieliby zdobyć podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie posługiwania się bronią.

