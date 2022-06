Poczta Polska przedstawiła znaczek upamiętniający Mirona Białoszewskiego

30 czerwca Poczta Polska wprowadza do obiegu znaczek pocztowy upamiętniający 100.rocznicę urodzin Mirona Białoszewskiego – poety, prozaika, dramatopisarza i aktora teatralnego – poinformowała w środę Poczta Polska. Białoszewski uważany jest za jednego za największych poetów polskich XX wieku.

Jak poinformowała Poczta Polska w komunikacie, na nowym "znaczku pocztowym przedstawiony jest fotograficzny portret Mirona Białoszewskiego. Uzupełnieniem znaczka jest koperta pierwszego dnia obiegu ze zdjęciem artysty wykonanym w trakcie jednego ze spektakli Teatru Osobnego oraz cytat - słowa poety dotyczące jego eksperymentów ze słowem mówionym i pisanym: +Dążę do tego, żeby to, co pisane, było zapisaniem mówionego. I żeby pisanie nie zjadło mówienia. To, co jest warte z języka mówionego, to się zapisuje. A to z napisanego - jest potem mówione na głos+. W grafice datownika widnieje łyżka cedzakowa - jeden z wysławianych przez poetę przedmiotów codziennego użytku, które zajmują wiele miejsca w jego twórczości.

Znaczek ukazał się w nakładzie 100 tysięcy egzemplarzy. Autorem projektu jest Paweł Myszka. Znaczek z wizerunkiem Białoszewskiego to kolejna emisja Poczty Polskiej upamiętniająca wybitnych polskich pisarzy. W ostatnim czasie do obiegu weszły znaczki upamiętniające dwusetną rocznicę urodzin Cypriana Kamila Norwida, setną rocznicę urodzin Stanisława Lema i setną rocznicę urodzin Leopolda Tyrmanda.

W 2022 r. przypada setna rocznica urodzin Mirona Białoszewskiego. Radni Warszawy w specjalnej uchwale uhonorowali jego pamięć i ustanowili rok 2022 Rokiem Mirona Białoszewskiego. Miron Białoszewski urodził się 30 czerwca 1922 r. w Warszawie. Przez całe życie był związany ze stolicą.

W uzasadnieniu stanowiska Rady podkreślono, że Miron Białoszewski wpisał się na trwałe w kulturowy dorobek naszego miasta, a jego postać i dorobek twórczy zasługują na uhonorowanie.

Do najważniejszych dzieł artysty należą tomiki wierszy "Obroty rzeczy" i "Mylne wzruszenia" Opublikowany w 1970 r. "Pamiętnik z Powstania Warszawskiego" wykorzystał formę opowieści ustnej do opisu powstania z perspektywy cywila. Zmarł 17 czerwca 1983 r.

