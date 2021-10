Poczta Polska: przesyłki trafiają do ponad 17 tys. punktów odbioru w całym kraju

Sieć „Odbiór w Punkcie” Poczty Polskiej zwiększyła się o 30 proc. w stosunku do roku ubiegłego i liczy już ponad 17 tys. punktów - poinformowała w czwartkowym komunikacie Poczta Polska.

Poczta Polska poinformowała, że wzrost jej udziału w rynku przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych to jedno z jej nowych założeń strategicznych na lata 2021-2023, a rozwój sieci punktów odbioru jest jednym z komponentów szerokiego projektu zmian dotyczących usług kurierskich przez nią realizowanych.

Spółka dodała, że dzięki pozyskiwaniu nowych partnerów biznesowych oraz rozszerzaniu współpracy z dotychczasowymi, już teraz sieć odbioru przesyłek przekroczyła liczbę 17 tys. punktów w całym kraju - zarówno w dużych miastach, małych miejscowościach, jak i na obszarach wiejskich. Dodała, że jej celem jest równomierne rozmieszczenie sieci punktów odbioru, co - jak oceniła - "zapewni klientom maksymalną wygodę i elastyczność przy wybieraniu miejsca odbioru towarów zakupionych drogą online".

"Posiadamy największą w kraju sieć click & collect, którą rozbudowujemy by już w 2022 osiągnąć założony cel 20 tys. punktów odbioru. Cel ten jest bliski, gdyż obecnie, wraz z partnerami, udostępniamy naszym klientom już ponad 17 tys. takich punktów. Jednocześnie prowadzimy intensywne prace nad rozwiązaniami logistycznymi, w tym usługą Pocztex, które jeszcze sprawniej pozwolą nam dostarczać przesyłki zarówno do punktów partnerskich, jak i sieci automatów własnych" - powiedział cytowany w informacji wiceprezes zarządu Poczty Polskiej Andrzej Bodziony.

Poczta Polska dodała, że poza rozbudową sieci punktów odbioru pracuje nad uruchomieniem własnych automatów paczkowych do odbioru i nadawania przesyłek - zapowiedziała że do końca 2022 roku planuje udostępnić 2 tys. takich automatów.

"Poszukując najlepszych rozwiązań dla klientów, z perspektywy komfortu i wygody odbioru przesyłek, Poczta Polska S.A. zaprasza do zgłaszania miejsc - lokalizacji na ustawienie automatów do odbioru i nadawania paczek. Zapraszamy do współpracy spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, deweloperów, samorządy lokalne oraz właścicieli nieruchomości, posiadających miejsce do instalacji automatu paczkowego na terenie osiedli mieszkaniowych, w pobliżu rozwiniętej zabudowy komercyjnej lub mieszkalnej, centrów komunikacyjno-przesiadkowych, pasaży handlowych" - czytamy w informacji.

Spółka poinformowała, że propozycje lokalizacji automatów paczkowych można zgłaszać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie: https://odbiorwpunkcie.poczta-polska.pl/zglos-automat/formularz/, a aktualna mapa sieci punktów odbioru przesyłek Poczty Polskiej dostępna jest na stronie: https://odbiorwpunkcie.poczta-polska.pl/.

