Poczta Polska przetransportowała blisko 40 tys. palet z łóżkami i sprzętem medycznym - podała we wtorek spółka. Od początku epidemii Poczta doręczyła ponad 36 tys. paczek do szpitali, aptek, stacji sanitarno-epidemiologicznych czy placówek służb mundurowych - dodano.

Poczta Polska od początku wystąpienia zagrożenia koronawirusem realizuje na zalecenie ministerstwa zdrowia szereg zadań, m.in. w zakresie magazynowania, konfekcjonowania, transportu paletowego oraz usług paczkowych. Wykonuje dostawy do szpitali, w tym szpitali zakaźnych, placówek POZ, stacji sanitarno-epidemiologicznych, siedzib NFZ oraz aptek, policji czy straży granicznej. Poczta Polska dostarczała również środki dezynfekujące dla szkół i przedszkoli - czytamy w komunikacie.

Jak wskazał, cytowany w komunikacie wiceprezes Poczty Polskiej Andrzej Bodziony, operator wykorzystuje swoją infrastrukturę logistyczną i doświadczenie w obsłudze różnorodnych przesyłek, zarówno standardowych paczek jak i przesyłek paletowych.

Dotychczas na zlecenie resortu zdrowia, spółka doręczyła ponad 36 tys. paczek.

Poczta dodała, że w ostatnim czasie zrealizowała dostawy do szpitali zawierające m.in. łóżka, respiratory czy kardiomonitory, w tym sześć transportów do Katowic, cztery transporty do Krakowa oraz dwa transporty do Krynicy i do Płocka.

"Łącznie spółka przetransportowała blisko 40 tys. palet z łóżkami i sprzętem medycznym zarówno do składnic Agencji Rezerw Materiałowych, jak i z tych składnic do magazynów wojewodów i innych instytucji, z których jest prowadzona dystrybucja sprzętu i środków potrzebnych medykom oraz pacjentom" - podano.

Dodano, że Poczta Polska zrealizowała blisko 1200 takich transportów o łącznej długości tras ponad 230 tys. km. Przewozy realizowane były w trybie całodobowym, także w weekendy.

Poczta Polska jest największym operatorem na rodzimym rynku - zatrudnia ponad 80 tys. pracowników, jej sieć obejmuje 7,6 tys. placówek, filii i agencji pocztowych.