Poczta Polska przygotowuje się do wdrożenia unijnego pakietu VAT dla e-commerce, który ma wejść w życie w połowie przyszłego roku - informuje w czwartek operator. Poczta przejmie niektóre funkcje służb celno-skarbowych, wcześniej przeprowadzi kampanię informacyjną dla klientów.

Poczta przypomina w komunikacie, że jeszcze tylko przez pół roku będą obowiązywać dotychczasowe zasady obsługi przesyłek spoza Unii Europejskiej. 1 lipca 2021 roku w całej Unii Europejskiej wejdzie w życie tzw. pakiet VAT dla e-commerce. Oznacza to, że Poczta Polska przejmie niektóre funkcje realizowane dotychczas przez służby celno-skarbowe i będzie odpowiedzialna za pobieranie podatku VAT od kupujących i przekazywanie go w odpowiedniej wysokości administracji skarbowej.

W związku ze zmianami Poczta Polska zleciła przygotowanie oprogramowania obsługującego zgłoszenia celne przesyłek pocztowych swojej spółce technologicznej Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. (PPUC). Oprogramowanie to jest niezbędne do prowadzenia rozliczeń między Pocztą a Krajową Administracją Skarbową. Zapewniono, że systemy IT, które zostaną przygotowane na mocy zawartej umowy będą wdrożone przed 1 lipca 2021 roku.

Wiceprezes zarządu Poczty Polskiej Wiesław Włodek zaznacza, że usytuowanie Polski na mapie świata sprawia, iż jesteśmy bramą do Europy dla towarów, które napływają m.in. z krajów azjatyckich.

"Stąd współpraca Poczty z KAS, aby wspólnie przygotować się na zmiany, jakie niesie +pakiet VAT dla e-commerce+. Zależy nam, aby sprawnie i zgodnie z nowym prawem obsługiwać rosnące wolumeny przesyłek z towarami spoza UE. Zamawiający je polscy klienci oczekują szybkich dostaw i prostych procedur celno-skarbowych" - tłumaczy Włodek, cytowany w komunikacie operatora.

Zgodnie z "pakietem VAT dla e-commerce", operatorzy pocztowi w UE będą jednocześnie pełnić funkcję podmiotu, który zgłasza towary - w procedurze celnej importowej - umieszczone w przesyłkach pocztowych, a kupione poza Unią Europejską. Wyjaśniono, że podatek będzie nakładany na wszystkie towary, nawet te o niskiej wartości. Powoduje to m.in. konieczność stworzenia efektywnego systemu IT do obsługi przesyłek połączonego z państwowym systemem celno-podatkowym.

Nowy model odpraw - wskazano - wiąże się z zapewnieniem elektronicznej wymiany danych między Pocztą a KAS.

"Poczta Polska planuje realizację w ciągu pierwszej połowy nadchodzącego roku kampanii informacyjnej, w ramach której przekaże pełną informację o ważnych dla Klientów aspektach funkcjonowania nowych regulacji celno-podatkowych, w tym dla użytkowników platform e-commerce zlokalizowanych poza Unią Europejską" - poinformowano w komunikacie.

Według wiceprezesa Poczty Polskiej Krzysztofa Falkowskiego, cyfryzacja usług świadczonych przez Pocztę Polską to jeden z filarów strategicznych działań spółki. Falkowski podkreślił, że w związku z tym Poczta Polska Usługi Cyfrowe będzie pełnić rolę pocztowego software house, który zapewni w możliwie krótkim czasie zdolność do wytwarzania, rozwijania i utrzymania kluczowych dla Poczty systemów informatycznych.

"Jednym z takich systemów, które musimy pilnie wdrożyć, będzie rozwiązanie informatyczne obsługujące rozliczenia Poczty z KAS - zaznacza Falkowski.

Jak zapewnił prezes Poczty Polskiej Tomasz Zdzikot, rozwój e-commerce ma kluczowe znaczenie dla Poczty Polskiej, dlatego przedsiębiorstwo aktywnie odpowiada na potrzeby rozwijającego się handlu transgranicznego. Zdzikot podkreślił, że Poczta jako największa spółka infrastrukturalna i logistyczna jest partnerem państwa w obsłudze celnej przesyłek z towarami, których wolumeny utrzymują się na wysokim poziomie z tendencją wzrostową.

Obecnie obsługą przesyłek pocztowych z towarami kupionymi poza Unią Europejską, np. w Azji i USA, zajmują się służby podatkowe i celne. Poczta przedstawia do kontroli wszystkie przesyłki przedstawicielom KAS i zajmuje się korespondencją z adresatami oraz pobieraniem opłat, które ustalają służby celne. Współpracę tę reguluje porozumienie pomiędzy spółką i KAS z 2018 roku. Na jego podstawie utworzono Oddział Celny Pocztowy w Lublinie, aby kontrolować przesyłki nadchodzące z Azji drogą kolejową przez Małaszewicze.

W komunikacie wyjaśniono, że spółka z o.o. Poczta Polska Usługi Cyfrowe należy do Poczty Polskiej S.A. Firma powstała w 2012 r., by wdrażać i rozwijać cyfrowe usługi pocztowe. Rok później uruchomiła platformę Envelo, na której połączono zalety tradycyjnej korespondencji z nowymi technologiami.