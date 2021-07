Poczta Polska przywraca możliwość wysyłania paczek do kolejnych 11 krajów

Poczta Polska wznowiła 12 lipca br. przyjmowanie paczek pocztowych priorytetowych do Indonezji, Iranu, Iraku, Kataru, Kuwejtu, Libanu, Pakistanu, Rosji, Tunezji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i na Filipiny - poinformował operator we wtorkowym komunikacie.

Jak informuje Poczta Polska, przywracanie zagranicznych usług pocztowych jest uzależnione od ograniczeń w transporcie, które są wynikiem pandemii koronawirusa i sytuacji w poszczególnych krajach, do których przesyłany jest list lub paczka.

Poczta Polska obsługuje obecnie wysyłki do ponad 92 krajów i terytoriów na terenie całego świata.

Z kolei przesyłki kurierskie, które są zaliczane do najszybciej doręczanych, można obecnie wysyłać w sumie do 21 państw, m.in. do Niemiec i Holandii. Paczki pocztowe można natomiast nadawać do 71 krajów.

Jak deklaruje Poczta Polska, operator przez cały czas analizuje sytuację i pozostaje w stałym kontakcie z zagranicznymi operatorami pocztowymi, by sukcesywnie uruchamiać wysyłanie przesyłek zagranicznych do kolejnych państw.

Poczta Polska jest największą spółką logistyczną w kraju, liczącą 7,6 tys. placówek pocztowych.

