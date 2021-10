Poczta Polska przywraca możliwość wysyłania przesyłek do kolejnych krajów

Poczta Polska przywraca możliwość nadawania przesyłek zagranicznych do kolejnych krajów i terytoriów – poinformowała spółka w czwartkowej informacji prasowej.

"Od 28 października br. na listę krajów i terytoriów objętych wysyłką przesyłek zagranicznych - listów zwykłych i poleconych - wracają: Antigua i Barbuda, Bahamy, Barbados, Bermudy, Botswana, Burkina Faso, Czad, Fidżi, Gabon, Grenada, Gwinea, Gwinea Równikowa, Jamajka, Kostaryka, Panama, Republika Środkowoafrykańska, Seszele, Wyspa Świętej Łucji, Wyspy Świętego Wincentego i Grenadyny, Trinidad i Tobago. Ponadto klienci zyskają możliwość wysyłki paczek do Burundi i Etiopii. W przypadku tego drugiego państwa można będzie także nadać cieszącą się coraz większą popularnością przesyłkę paczkową EMS" - przekazała w czwartek Poczta Polska.

Spółka dodała, że cyklicznie przywraca na listę obsługiwanych krajów kolejne destynacje, co jest możliwe dzięki dialogowi i współpracy z partnerami zagranicznymi.

"18 października br. lista państw i terytoriów objętych wysyłką przesyłek poszerzyła się o: Bangladesz, Belize, Benin, Burundi, Dominikanę, Demokratyczną Republikę Konga, Dżibuti, Erytreę, Gambię, Gujanę, Gujanę Francuską, Gwadelupę, Gwatemalę, Gwineę Bissau, Haiti, Honduras, Komory, Kongo, Lesotho, Liberię, Madagaskar, Malawi, Martynikę, Mauretanię, Mongolię, Mozambik, Mjanmę (dawniej Birma), Nikaraguę, Niger, Reunion, Salwador, Sierra Leone, Togo, Wyspy Świętego Tomasza i Książęcą, Wyspy Zielonego Przylądka, Zambię i Zimbabwe. Do tych krajów można już wysyłać listy zwykłe oraz polecone" - wskazała spółka.

Poczta podała także, że dokłada wszelkich starań, aby umożliwić klientom międzynarodową wymianę korespondencji.

"Przez cały czas analizujemy sytuację i pozostajemy w stałym kontakcie z zagranicznymi operatorami pocztowymi, by sukcesywnie uruchamiać wysyłanie przesyłek zagranicznych do kolejnych krajów. W związku z utrudnieniami w transporcie, a zwłaszcza transporcie lotniczym do niektórych krajów, oraz ograniczeniami w pracach służb eksploatacyjnych operatorów pocztowych w Polsce i zagranicą spodziewane są opóźnienia w doręczaniu przesyłek wysyłanych do ww. krajów" - wyjaśniono w komunikacie.

