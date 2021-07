Poczta Polska przywraca możliwość wysyłania przesyłek do Kolumbii

Kolumbia po wielu miesiącach wraca na listę krajów objętych wysyłką przesyłek zagranicznych - poinformowała w piątek Poczta Polska. Jak dodano, spółka rozszerza także zakres usług nadającym przesyłki do Chin, Japonii, Wielkiej Brytanii oraz Izraela.

"Od 16 lipca br. wchodzą w życie kolejne zmiany dotyczące nadawania przesyłek zagranicznych. Rozszerzeniu ulega zakres usług oferowanych klientom nadającym przesyłki do: Chin, Japonii, Wielkiej Brytanii oraz Izraela. Ponadto na listę krajów objętych wysyłką przesyłek zagranicznych wraca po wielu miesiącach Kolumbia" - przekazała w informacji prasowej Poczta Polska.

Jak poinformowała Poczta Polska, oznacza to, że od piątku wysyłający przesyłki do Chin, Japonii oraz Wielkiej Brytanii będą mogli ponownie skorzystać z usługi EMS, natomiast nadając przesyłkę do Izraela - z usługi GLOBAL Expres i Paczka pocztowa priorytetowa.

Także od piątku, wznowieniu ulega przyjmowanie listów zwykłych i poleconych adresowanych do Kolumbii.

"W związku z przywracaniem transportu lotniczego spółka rozszerza przyjęcia przesyłek do innych krajów. Przez cały czas analizujemy sytuację i pozostajemy w stałym kontakcie z zagranicznymi operatorami pocztowymi, by sukcesywnie uruchamiać wysyłanie przesyłek zagranicznych do kolejnych krajów" - przekazała Poczta Polska.

Spółka zaznaczyła, że w związku z utrudnieniami w transporcie związanymi m.in. z COVID-19, a zwłaszcza w transporcie lotniczym do niektórych krajów oraz ograniczeniami w pracach służb eksploatacyjnych zagranicznych operatorów pocztowych, "spodziewane są opóźnienia w doręczaniu przesyłek wysyłanych do innych krajów".

Poczta Polska jest największym operatorem na rodzimym rynku - zatrudnia blisko 80 tys. pracowników, jej sieć obejmuje 7,6 tys. placówek, filii i agencji pocztowych.

