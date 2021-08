Poczta Polska przywraca obsługę przesyłek zagranicznych do kolejnych krajów

Poczta Polska od piątku przywraca obsługę przesyłek zagranicznych do kolejnych krajów po fali utrudnień spowodowanych pandemią - podała spółka. Ponownie można wysyłać listy i paczki pocztowe priorytetowe do Bahrajnu i Omanu oraz korzystać z usługi kurierskiej EMS do Belgii, Kataru, Turcji i ZEA.

Jak poinformowała Poczta Polska, lista krajów objętych wysyłką przesyłek została rozszerzona po raz czwarty od początku lipca br.

Od piątku spółka wznawia możliwość wysyłania listów (zwykłych i poleconych) oraz paczek pocztowych priorytetowych do Bahrajnu i Omanu oraz korzystania z usługi kurierskiej EMS do: Belgii, Kataru, Turcji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Wcześniej w lipcu operator poszerzył zakres usług o przesyłki do: Chin, Izraela, Japonii, Kolumbii, Wielkiej Brytanii, Algierii, Nigerii, Peru, Rwandy i Wietnamu.

"Klientów, którzy korzystają z międzynarodowych świadczeń kurierskich oferowanych przez Pocztę Polską, zainteresować może przywrócenie opcji wysyłki EMS do dość popularnych destynacji: Belgii, Kataru, Turcji i do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Przesyłki w ramach tej usługi dostarczane są w systemie +od drzwi do drzwi+. Dzięki takiemu rozwiązaniu EMS cieszy się sporą popularnością wśród klientów, którzy chcą w sposób szybki i komfortowy nadać dokument lub towar za granicę" - podkreśliła spółka.

Po wprowadzonych zmianach liczba krajów i terytoriów, do których można wysyłać przesyłki listowe, wzrosła do 100, zaś paczkę pocztową priorytetową - do 79. Wykaz krajów i terytoriów wraz z rodzajem świadczonych usług międzynarodowych dostępny jest na stronie spółki.

Poczta Polska przypomniała, że nadawcy przesyłek listowych z zawartością towarów adresowanych do państw nienależących do Unii Europejskiej zobowiązani są do szczegółowego wymienienia zawartości w deklaracji celnej CN 22 lub CN 23, a paczek pocztowych - do szczegółowego wymienienia zawartości w formularzu - pliku CP 72. Dokumenty te muszą być opatrzone podpisem poświadczającym, że przesyłki nie zawierają żadnego niebezpiecznego przedmiotu zabronionego przepisami pocztowymi. Informacje o deklaracjach celnych i ograniczeniach dotyczących zawartości znaleźć można na stronie Poczty Polskiej.

Spółka zastrzegła, że w związku z utrudnieniami w transporcie do niektórych krajów, zwłaszcza lotniczym, oraz ograniczeniami w pracach służb eksploatacyjnych zagranicznych operatorów pocztowych mogą występować opóźnienia w doręczaniu przesyłek wysyłanych do innych krajów.

