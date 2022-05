Poczta Polska rozpoczęła emisję znaczków z atrakcjami turystycznymi regionów

Atrakcje turystyczne i ciekawe miejsca regionów Polski znalazły się na znaczkach pocztowych, które w ramach serii "Piękno Polski" rozpoczęła wydawać Poczta Polska. Pierwsze znaczki dotyczą atrakcji woj. podlaskiego. Szef MAP Jacek Sasin mówił, że kolejne będą prezentować Lubelszczyznę.

Podlaski cykl to sześć znaczków. Znalazły się na nich zdjęcia Drohiczyna z rzeką Bug w tle, żubrów z Puszczy Białowieskiej, kościoła św. Trójcy w Tykocinie, meczetu w Kruszynianach, prawosławnego monastyru w Supraślu oraz Pałacu Branickich w Białymstoku. Nakład cyklu to 540 tys. znaczków.

Uroczysta prezentacja znaczków z nowej serii odbyła się w piątek w Muzeum Ikon w Supraślu (Podlaskie), które znajduje się w zabudowaniach supraskiego monastyru. Wzięli w niej udział m.in.: wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin, prezes Poczty Polskiej Tomasz Zdzikot oraz przedstawiciele władz samorządowych.

Jak mówił wicepremier Sasin o idei powstania nowej serii znaczków "Piękno Polski", chodziło o stworzenie znaczków, które będą pokazywać najciekawsze miejsca poszczególnych regionów Polski, które warto zobaczyć.

"Pomyśleliśmy sobie, szczególnie teraz, po pandemii, że ważne jest, żeby też zachęcać poprzez znaczki pocztowe do tego, żeby Polskę zwiedzać" - mówił Sasin. Dodał, że chodzi o to, aby ludzie, którzy chcą przyjechać do Polski, "nie tylko poprzez studiowanie przewodników, nie tylko poprzez oferty biur podróży, nie tylko poprzez internet, ale również poprzez kontakt z polskim znaczkiem pocztowym mogli to piękno Polski poznawać".

Sasin podkreślił, że jako pierwszy region wybrano Podlaskie, bo - jak mówił - "jest tutaj wiele ciekawych, a jakże mało znanych miejsc". "Warto ten cykl od Podlasia zacząć, bo Podlasie to taka kraina, która oferuje tak naprawdę wszystko, czego dusza zapragnie, bo oferuje i piękne krajobrazy, i wspaniałą przyrodę" - mówił.

Wicepremier dodał, że Podlaskie to region wielokulturowy, co także znalazło odzwierciedlenie w znaczkach. Wskazał na znaczki prezentujące kościół katolicki w Tykocinie, prawosławny monastyr w Supraślu i meczet w Kruszynianach.

Wicepremier ocenił, że znaczki "Piękno Polski" to taki "obrazkowy przewodnik" po kraju. Wyraził nadzieję, że na takiej promocji skorzystają lokalne, małe społeczności. Zapowiedział też, że kolejne znaczki będą prezentować Lubelszczyznę.

"To jest dobra promocja województwa podlaskiego (...), można zobaczyć na tych znaczkach wiele wspaniałych miejsc, wiele perełek architektonicznych, unikalną, wyjątkową przyrodę, to, co jest najpiękniejsze w województwie podlaskim" - mówił marszałek województwa Artur Kosicki. Reklamował Podlaskie jako "najlepsze miejsce do życia", podkreślając m.in. gościnność mieszkańców regionu.

Mówił, że inicjatywa pokazania na znaczkach piękna regionu jest obecnie "bezcenna" w związku z sytuacją na granicy z Białorusią i wobec wojny na Ukrainie, co wpłynęło negatywnie na turystykę w województwie leżącym przy granicy wschodniej. Podkreślał również wielokulturowość regionu.

Prezes zarządu Poczty Polskiej SA Tomasz Zdzikot również mówił, że kolekcja sześciu wydanych znaczków to "swego rodzaju przewodnik turystyczny po Podlasiu"; pierwszy znaczek przedstawia Drohiczyn, o którym Zdzikot powiedział, że jest pierwszym miejscem, od którego zwiedzanie regionu rozpoczynają zwykle mieszkańcy Warszawy.

