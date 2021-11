Poczta Polska szuka 1,5 tys. pracowników w okresie przedświątecznym

Poczta Polska chce zatrudnić ok. 1,5 tys. pracowników sortowni oraz kierowców, którzy pomogą zapewnić terminowe doręczanie przesyłek przed świętami i w związku z Black Friday - podała firma, zaznaczając, iż przeważającą formą zatrudniania będą umowy zlecenia.

Jak podano w informacji prasowej, ze względu na sytuację pandemiczną w Polsce, Poczta Polska S.A. spodziewa się istotnego wzrostu popytu na usługi kurierskie i paczkowe podczas najbliższego okresu świątecznego, o co najmniej 60 proc. w stosunku do miesięcy wcześniejszych. W związku z tym firma przygotowuje się do obsłużenia nawet dwukrotnie większej liczby przesyłek niż przeciętnie notowanych wielkości w roku - w tym również z okazji Black Friday.

"Poczta Polska zamierza zatrudnić ok. 1500 pracowników do pracy w sortowniach oraz kierowców. W ramach kampanii rekrutacyjnej nasza firma oferuje umowy zlecenia" - wskazała Justyna Siwek, rzeczniczka Poczty Polskiej, cytowana w informacji prasowej.

Według rzeczniczki Poczty, oferta dotyczy przede wszystkim osób, które chciałyby podreperować swój budżet przed świętami, "dlatego istnieje opcja podjęcia pracy bez konieczności zmiany stałego miejsca zatrudniania, a więc interesująca dla osób, które poszukują dodatkowego źródła dochodów i chciałyby pracować w różnych porach dnia".

W informacji prasowej Poczty podkreślono, że praca w sortowni nie wymaga dodatkowych kwalifikacji i doświadczenia. Jedynie od kierowców wymagane jest prawo jazdy odpowiedniej kategorii (umożliwiające prowadzenie pojazdów do 3,5 t lub powyżej 3,5 t w zależności od wybranej oferty). "W założeniach oferta dotyczy pracy do końca roku, ale w określonych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia nawiązanej współpracy" - podano w informacji prasowej.

Pracownicy pocztowych sortowni przesyłek poszukiwani są przede wszystkim w Warszawie, Lisim Ogonie (województwo kujawsko-pomorskie), Niepołomicach, Zabrzu, Łodzi, Wrocławiu i Komornikach, a kierowcy w w Warszawie, Wrocławiu, Bydgoszczy, Szczecinie, Olsztynie, Białymstoku, Toruniu, Niepołomicach, Gdyni, Katowicach, Łodzi.

Jak podano w informacji firmy, stawki dla pracowników są zależne od lokalizacji i wynoszą dla kierowców do 3,5 t - od 19 do 24 zł za godzinę, kierowców powyżej - 3,5 t od 20 do 26 zł za godzinę, pracowników sortowni - od 18,50 do 24 zł za godzinę.

Osoby zainteresowane ofertą mogą składać aplikacje za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=9a3d9d9aa5414f00b8efc30357f5624b

"W ramach kampanii świątecznej Poczta poszukuje pracowników do końca bieżącego roku, ale chętnych do podjęcia pracy na umowy zlecenia Poczta poszukuje w mniejszym stopniu także przez cały rok. Warto sprawdzać nasze oferty pracy" - podkreśliła Justyna Siwek, cytowana w komunikacie.

Firma wskazała też w informacji, że aktualne oferty pracy, w tym również te dotyczące świątecznych rekrutacji, dostępne są na stronie internetowej Poczty Polskiej w zakładce Praca/Kariera.

