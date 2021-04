Poczta Polska: tylko do końca kwietnia br. listy polecone z tradycyjnym znaczkiem

Tylko do końca kwietnia br. wysyłka listów poleconych będzie możliwa z opłatą w postaci tradycyjnych znaczków pocztowych - poinformowała w środę Poczta Polska.

Od 1 maja br. na listach poleconych krajowych i zagranicznych w miejscu dotychczas zarezerwowanym dla znaczka pocztowego, umieszczona zostanie nowa nalepka "R", na której wpisana będzie kwota należnej opłaty za przesyłkę.

Rozwiązanie to - jak czytamy - przygotowano by uprościć zasady nadawania korespondencji poleconej, ustandaryzować formy opłaty za wszystkie przesyłki rejestrowane i przyspieszyć proces obsługi klientów w placówkach pocztowych. Tradycyjne znaczki pocztowe pozostaną w obiegu jako forma opłaty wyłącznie za wysyłkę listów nierejestrowanych, czyli tzw. "zwykłych".

W informacji wskazano, że listy polecone stanowią 1/3 przesyłek całej korespondencji listowej. Zaznaczono, że dla klientów umownych, Poczta Polska od dawna udostępnia opcję wysyłki korespondencji bez znaczka, co usprawnia proces logistyczny związany z przygotowaniem i wysyłką takiej korespondencji. Przypomniano, że listy polecone są przesyłkami rejestrowanymi na etapie nadania i doręczenia. Napisano, że klienci mają do dyspozycji dwie formuły wysyłki korespondencji poleconej: priorytetową - z przewidywanym terminem realizacji usługi w następnym dniu roboczym po dniu nadania (pod warunkiem nadania listu do godziny 15:00) oraz ekonomiczną - z przewidywanym terminem realizacji usługi w ciągu 3 dni roboczych, po dniu nadania. Dodatkowo klienci mogą skorzystać z opcji potwierdzenia odbioru w formie papierowej lub dla sądów i innych klientów umownych - elektronicznej.

Zaznaczono, że Poczta Polska, jako narodowy propagator filatelistyki, nadal będzie wydawać znaczki dla hobbystów. W najbliższym czasie zaplanowane są m.in. emisje znaczków: "Owady pożyteczne", "Drużynowe Mistrzostwa Europy w Lekkoatletyce Silesia 2021", "Powstania Śląskie", "Rocznica powstania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie", etc.

