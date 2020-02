Poczta Polska umacnia się w e-commerce - planuje inwestycje na prawie 2 miliardy zł

W rozwój usług paczkowo-kurierskich i logistykę Poczta Polska zainwestuje1,9 mld zł do 2024 r. - zapowiedział w środę prezes spółki Przemysław Sypniewski. Podał, że przychody Poczty w 2024 r. wyniosą 7,4 mld zł.

Jak powiedział Sypniewski na konferencji, z roku na rok rośnie liczba przesyłek e-commerce. Dodał, że aby konkurować na tym rynku, konieczne są inwestycje w nowoczesną logistykę i systemy informatyczne.

Planujemy na ten cel przeznaczyć w najbliższych pięciu latach 1,9 mld zł - zapowiedział Sypniewski. Wyjaśnił, że inwestycje będą realizowane głównie ze środków własnych spółki.

Jak mówił, ubiegły rok skończył się dla spółki na plusie - po raz pierwszy od 2015 r. Nie podał szczegółów, zaznaczył tylko, że "będzie zysk na poziomie brutto i netto". W 2018 roku spółka miała niespełna 100 tys. zł straty.

Szef Poczty Polskiej zapowiedział, że spółka planuje uruchomić trzy nowe sortownie i kupić osiem nowych maszyn paczkowych. Zamierza też wdrożyć pięć systemów informatycznych, które będą kosztować ok. 600 mln zł. Dodał, że Poczta uruchomi też ok. 4 tys. automatów paczkowych, z czego 500 jeszcze w tym roku.

"Spodziewamy się, że w perspektywie pięciu lat wartość rynku KEP (kurier, ekspres, paczka) będzie rosła ok. 14 proc. rocznie, natomiast rynek tradycyjnych listów papierowych będzie się kurczył o 9 proc. rocznie" - zaznaczył.

Z danych spółki wynika, że aktualnie listy stanowią 65 proc. przesyłek a w 2024 r. ich udział spadnie do 53 proc. Z kolei paczki, które obecnie stanowią 18 proc. przesyłek, do 2024 r. zwiększą swój udział do 24 proc.

Operator planuje również rozwój sieci Odbiór w Punkcie. Obecnie Poczta Polska wspólnie z partnerami (PKN Orlen, sklepy Żabka, kioski i saloniki prasowe RUCH-u) posiada 12 tys. punktów, w których można odebrać przesyłkę. Do końca tego roku sieć powiększy się o kolejne 3 tys. lokalizacji.

Według pocztowców, kluczowa dla spółki będzie też realizacja rządowego programu e-doręczeń i przekształcenie jej w wyznaczonego operatora cyfrowego. Wskazano, że zgodnie z przyjętym we wrześniu 2019 r. projektem ustawy o e-doręczeniach, narodowy operator pocztowy będzie odgrywać kluczową rolę w procesie cyfryzacji administracji państwowej.

"Dysponujemy gotowym narzędziem - platformą Envelo, w którą zainwestowaliśmy 200 mln zł, i która już jest wykorzystywana przy realizacji programu Polska Cyfrowa" - wskazał Sypniewski.

Wiceprezes Poczty Polskiej Grzegorz Kurdziel mówił o decyzji spółki dotyczącej zawieszenia (do odwołania) przyjmowana przesyłek do Chin. Ma to związek z zawieszeniem połączeń LOT-u do tego kraju. Jak tłumaczył Kurdziel, kanały transportu do Chin bardzo się skurczyły, co nie pozostało bez wpływu na ceny usługi. Dodał, że spółka poszukuje innych możliwości dostarczenia do Chin przyjętych już przesyłek i liczy się z konsekwencjami wynikającymi z opóźnień.

Poczta Polska to największy polski pracodawca, zatrudnia ponad 80 tys. pracowników na umowy o pracę.