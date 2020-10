Poczta Polska umożliwia nadawanie przesyłek do Kataru i Maroka

Od 14 października za pośrednictwem Poczty Polskiej można przesłać listy polecone i zwykłe do Kataru oraz listy zwykłe, polecone oraz paczki priorytetowe do Maroka - poinformowała w środę Poczta.

"Poczta Polska dokłada wszelkich starań, by umożliwić klientom międzynarodową wymianę korespondencji. Przez cały czas analizujemy sytuację i pozostajemy w stałym kontakcie z przewoźnikami, zwłaszcza liniami lotniczymi oraz zagranicznymi operatorami pocztowymi, by sukcesywnie uruchamiać wysyłanie przesyłek zagranicznych do kolejnych krajów" - zapewnił operator.

Obecnie klienci Poczty mogą wysyłać korespondencję do ponad 70 krajów i terytoriów na świecie. W październiku przywrócono możliwość wysyłania przesyłek listowych do Egiptu, Kazachstanu, w rejony południowo-zachodniego Pacyfiku, czyli Nowej Zelandii oraz do Wietnamu.

Jak tłumaczy rzeczniczka Poczty Justyna Siwek, narodowy operator odpowiada za przesyłkę na terenie naszego kraju, natomiast za to, co dzieje się z nią dalej, odpowiadają inni operatorzy. "Trzeba się niestety liczyć z możliwymi opóźnieniami doręczeń przesyłek w związku z ograniczeniami w transporcie lotniczym oraz utrudnieniami na drogach europejskich, jak też ograniczeniami prac służb pocztowych na całym świecie, które mają związek z pandemią" - przyznała przedstawicielka Poczty Polskiej.

Operator dodał, że przesyłki kurierskie, które są zaliczane do najszybciej doręczanych, można obecnie wysyłać do 21 państw, min. Norwegii, Irlandii i Niemiec. Paczki pocztowe można natomiast nadawać do ponad 60 krajów i terytoriów.